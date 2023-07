Stile e freschezza: scopri tutte le idee per arredare le cucine della casa al mare

Redazione - 30 giugno 2023

Di che colori scegliere le cucine per la casa al mare

La cucina di una casa al mare rappresenta uno spazio dedicato al riposo, alla luce e all'accoglienza e richiede un arredamento pratico e semplice e tra tutte le idee per arredarla nulla è più importante che decorare la cucina con i colori del mare: dall'azzurro pallido alle sfumature più intense, fino ad arrivare al blu oceano, la gamma di tonalità marine che offrono infinite possibilità.



Il classico abbinamento di blu e bianco, tipico dello stile navy, si adatta perfettamente all'arredamento sia della cucina che degli altri ambienti della casa al mare.



Puoi sottolineare la leggerezza dei colori marini abbinando mobili dalle finiture in legno luminoso come l'olmo o il rovere chiaro, richiamando la semplicità delle case dei pescatori. Altrimenti, puoi creare contrasti giocosi optando per una cucina con ante rifinite in laccato blu mediterraneo, opaco o lucido, a seconda dei tuoi gusti personali.



Gli accenti blu donano alla cucina di una casa al mare quel tocco informale che rende l'ambiente spensierato, creando un'atmosfera vacanziera che invita a godersi ogni momento. Scegliere i colori giusti per la cucina di una casa al mare significa trasformare questo spazio in un'oasi di serenità e bellezza, dove il richiamo del mare è sempre presente.



Le cucine 36e8 di LAGO, per esempio, sono progettabili su misura adattandosi a diversi spazi e metrature e sono disponibili in numerose finiture e combinazioni cromatiche e realizzate con materiali di elevata qualità. Il vetro che la caratterizza, sia nella finitura lucida che opaca, conferisce profondità al colore e lo rende vibrante grazie a riflessi unici. Inoltre, grazie al processo di temperamento, il vetro acquista una resistenza 6 volte superiore rispetto al normale, garantendo solidità ad ante e ripiani, oltre che a conferire un tocco di eleganza e originalità anche agli spazi cucina.



Tra i modelli che interpretano perfettamente lo stile marino della Costa Azzurra, spicca anche la cucina Saint-Tropez di De Manincor.



Se sei alla ricerca di uno stile raffinato e una funzionalità senza pari, la cucina Zoe di Creo Kitchens è, invece, quello che fa per te: ti cattura all'istante con la sua fusione di materiali pregiati e sorprendenti combinazioni di superfici. I suoi moduli aperti creano spazi inediti e lo stile e la praticità si incontrano offrendoti il massimo anche in vacanza.

I materiali più adatti per le cucine costiere

Nella scelta dei materiali per arredare le cucine della casa al mare è importante considerare quelli più adatti per garantire durabilità, funzionalità ed estetica.



Tra le opzioni più consigliate troviamo: acciaio inossidabile : offre resistenza alle macchie e facilità di pulizia, perfetto per creare un ambiente moderno e professionale.



: offre resistenza alle macchie e facilità di pulizia, perfetto per creare un ambiente moderno e professionale. Legno : aggiunge calore e un tocco naturale alla cucina, con una vasta gamma di essenze disponibili per adattarsi a diversi stili.



: aggiunge calore e un tocco naturale alla cucina, con una vasta gamma di essenze disponibili per adattarsi a diversi stili. Pietra naturale : come granito o marmo, conferisce eleganza e solidità, ideale per creare una cucina di fascino senza tempo.



: come granito o marmo, conferisce eleganza e solidità, ideale per creare una cucina di fascino senza tempo. Superfici di lavoro in quarzo o laminati ad alta pressione : offrono una combinazione di resistenza, igiene e una vasta scelta di colori e finiture.



: offrono una combinazione di resistenza, igiene e una vasta scelta di colori e finiture. Vetro: con la sua trasparenza e lucentezza, può essere utilizzato per ante, piani o schienali, apportando un tocco di modernità e luminosità all'ambiente. La scelta dei materiali per la cucina dipende molto anche dallo stile desiderato, ma è fondamentale tenere conto di fattori come resistenza, manutenzione e armonia con il resto dell'arredamento per creare uno spazio funzionale, oltre che di grande impatto estetico.



La cucina Ak_07, disegnata da Franco Driusso per Arrital, ad esempio, è stata creata per adattarsi a diverse preferenze, offrendo una varietà di elementi progettuali che garantiscono massima funzionalità e ottimizzazione degli spazi. E’ disponibile in castagno spazzolato in quattro nuance affascinanti: Fjord, Royal, Luxor e Wild, oltre a 20 colori laccati Sand; il telaio sottile in legno massello, con una pratica maniglia integrata, offre una presa agevole grazie alla superficie smussata, che rappresenta un tratto distintivo di questa cucina, insieme ai quattro listelli che incorniciano l'anta e mostrano i segni particolari delle giunzioni a incastro.



Se il tuo obiettivo è, invece, quello di puntare su una cucina che, se pur compatta, sia evoluta e sempre al centro della casa: Dandy Plus di Scavolini è ciò che fa per te. Si tratta di un progetto innovativo che guarda al futuro e reinventa la propria storia, richiamando l'iconico modello degli anni '80, il best seller di Scavolini, con le sue forme affascinanti. Allo stesso tempo, rappresenta però anche un vibrante omaggio al design italiano, con le sue linee distintive, curve sinuose e colori vivaci: una fusione perfetta di tradizione e modernità.



La cucina N_Elle rappresenta, invece, la rivisitazione del progetto monolite Cesar, tra rigorosità, pulizia delle forme e una leggerezza ottenuta tramite l’utilizzo dei profili a 45 gradi che caratterizzano gli elementi compositivi. Con uno spessore di 2.2 cm, inoltre, le ante offrono una nuova possibilità di combinazione con gli altri sistemi Cesar, consentendo la creazione di ambienti eleganti e distintivi, con un'attenzione particolare alle esigenze di comfort abitativo. Grazie al nuovo programma di pensili e colonne, è possibile ottenere una vasta gamma di abbinamenti, permettendo così di personalizzare e creare soluzioni su misura che rispondano alle esigenze individuali di stile e funzionalità.

La cucina a vista sul soggiorno nella casa al mare

La cucina a vista sul soggiorno rappresenta un'ottima scelta per una casa al mare, poiché crea un'atmosfera conviviale e aperta, perfetta per trascorrere momenti piacevoli in compagnia. Questa soluzione architettonica permette di godere appieno della luce naturale che filtra attraverso le finestre, regalando una sensazione di spaziosità e leggerezza. Immaginate di preparare deliziosi piatti di pesce mentre ammirate la vista sull'azzurro mare, o di socializzare con gli ospiti mentre gustate un aperitivo nella zona living. La cucina a vista sul soggiorno crea un flusso armonioso tra gli spazi, permettendo di interagire con facilità tra le diverse aree della casa. Inoltre, questa soluzione offre l'opportunità di esibire una cucina ben organizzata e curata esteticamente, trasformandola in una vera e propria opera d'arte da ammirare. Con la cucina a vista sul soggiorno, la casa al mare diventa un luogo di convivialità, relax e bellezza, in cui ogni momento trascorso diventa un'esperienza indimenticabile. TM ITALIA per dare carattere all’ambiente ha pensato la cucina Miuccia: una soluzione stilistica che è un omaggio all’artigianato marchigiano e all’eccellenza nella lavorazione della pelle, del rame, della pietra, del legno.



Nella composizione lineare (in foto), il ritmo viene scandito con maestria da un motivo decorativo che si alterna sapientemente tra le ante e i frontali, creando un effetto visivo accattivante. Questo ritmo visivo è interrotto dalla presenza elegante della pietra Volakas, che incornicia l'area operativa, dotata di un piano cottura ad induzione con cappa integrata, una vasca di lavaggio assemblata in pietra, una lavastoviglie e pratici cassetti e cestoni. Le colonne laterali lasciano ampio spazio per ospitare doppi forni, un cassetto scaldavivande, frigorifero, freezer e spazio dispensa generoso. Le ante, con una finitura velluto blu Miuccia, presentano maniglie dall'effetto rame rosa che si coordinano con il basamento e la rubinetteria, creando un'armonia cromatica sofisticata, mentre per garantire un'estetica pulita e senza interruzioni, tutti i pensili sono dotati di apertura push-and-pull, che permette di aprirli con un semplice gesto. La zona operativa è illuminata da faretti ad incasso, che aggiungono un tocco di eleganza e funzionalità, assicurando una luce adeguata alle attività quotidiane in cucina. Questa composizione offre una combinazione di design raffinato, praticità e dettagli curati, trasformando la cucina in uno spazio unico, affascinante e tutto da ammirare.

Cucina piccola e superorganizzata nella casa al mare

Nella casa al mare, dove gli spazi spesso sono limitati, una cucina piccola ma superorganizzata può diventare una soluzione ideale. L'obiettivo è massimizzare ogni centimetro quadrato, sfruttando soluzioni intelligenti e pratiche per rendere la cucina funzionale e accogliente.



All'interno dei mobili attrezzati, si trovano soluzioni innovative che ottimizzano lo spazio disponibile. Tavoli e piani a scomparsa rappresentano una risorsa preziosa: quando non sono in uso, possono essere ripiegati o nascosti, creando così un ambiente più spazioso e ordinato. Queste soluzioni consentono di avere una zona pranzo o di lavoro quando necessario, senza occupare spazio prezioso nel quotidiano.



Gli interni dei mobili sono studiati in modo intelligente per garantire un'organizzazione ottimale. Cassetti estraibili, ripiani regolabili e divisori interni consentono di sfruttare al meglio lo spazio disponibile, creando una cucina ordinata e facilmente accessibile. Porta-posate, porta spugne e vani portaoggetti sono solo alcune delle soluzioni che aiutano a mantenere tutto in ordine e a portata di mano.



L'utilizzo di materiali leggeri e luminosi, come vetro e superfici lucide, può contribuire a dare l'illusione di uno spazio più ampio e luminoso. L'illuminazione strategica, con l'utilizzo di faretti o luci a LED, può valorizzare gli angoli e creare un'atmosfera accogliente.



Gli armadi con cassetti e cestelli interni, insieme alle colonne attrezzate e dotate di carrelli estraibili, offrono un'organizzazione impeccabile della dispensa e massimizzano l'efficienza dello spazio disponibile.



Grazie a queste soluzioni intelligenti, tutto trova il suo posto ideale, rendendo la cucina ordinata e funzionale.



L'armadio Switch di Scavolini, per esempio, è un vero e proprio gioiello di versatilità. All'interno, presenta un piano di lavoro estraibile disponibile in acciaio, impiallacciato o laminato, che offre una superficie pratica per preparare cibi o svolgere altre attività culinarie. Per una maggiore praticità, è dotato di luci a LED laterali che illuminano il piano di lavoro e ripiani fissi in acciaio o materiali decorativi, permettendo di esporre oggetti o utensili utili.



Un'altra soluzione interessante, sempre di Scavolini, è anche l'armadio ripostiglio, che si adatta alle diverse esigenze domestiche e soddisfa e facilita le attività domestiche: disponibile con vari allestimenti interni, tutti progettati per soddisfare le attività quotidiane, può essere il posto organizzato ideale per riporre detersivi, attrezzi per la pulizia o provviste, offrendo una soluzione dedicata, pur mantenendo tutto in ordine e soprattutto a portata di mano.

Idee per le piastrelle delle cucine nella casa al mare