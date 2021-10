Scegli le camere matrimoniali Giessegi per arredare la zona notte

Scegli gli arredi Giessegi per una camera matrimoniale moderna e funzionale

Quando si parla di camera matrimoniale, il primo pensiero va a composizioni base formate da armadio, letto e comodino. In verità sono tanti i fattori da considerare per creare un ambiente intimo e accogliente. A cominciare dall’illuminazione e dai complementi d’arredo, in grado di dare un’anima allo spazio, proseguendo con tessuti e colore delle pareti, anch’essi elementi che giocano un ruolo notevole nel look delle camere e contribuiscono a portare nuova luce nella stanza.



Le soluzioni di Giessegi per la zona notte abbinano funzionalità ed estetica: abbracciano lo stile moderno e quello contemporaneo con linee essenziali e raffinate. Visitando il sito, nella pagina dedicata alle camere matrimoniali Giessegi, troverete sia camere complete che mobili suddivisi per sezione come letti, armadi, gruppi letto, ossia i comò, comodini, sestini e settimini.



È di tendenza il minimal e molte camere matrimoniali presenti nella collezione ben rappresentano questo stile, ma nel catalogo Giessegi è possibile trovare un’ampia selezione di camere da letto adatte ad ogni esigenza, classiche, trendy, eleganti. Senza dimenticare la comodità, requisito indispensabile in una camera da letto, che si concretizza in arredi capienti e salva spazio. Ad esempio i vari letti con contenitore proposti dal brand, utili per avere spazio per riporre oggetti, vestiti e biancheria. Sono disponibili letti con testiera dalla forma arrotondata o più squadrata.