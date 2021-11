Scopri le proposte di Prezioso Casa per la zona notte

Redazione - 24 novembre 2021

Quali mobili acquistare e come disporli nella camera da letto

Per arredare al meglio una camera da letto è importante valutare con cura quali mobili inserire e come disporli all’interno dello spazio a seconda delle esigenze. Un letto, i comodini e un armadio sono gli arredi fondamentali che richiedono un adeguato inserimento per rendere l’ambiente vivibile e funzionale.



Per completare rendendo lo spazio ancora più accogliente è possibile inserire una poltroncina, un piano d’appoggio, mensole e tappeti, cuscini e tessili d’arredo che riscaldino e rendano personale e comoda la stanza.



Per la disposizione è importante posizionare l’armadio di fronte al letto oppure lateralmente, per un utilizzo agevole: collocare il letto affinché ci sia spazio a sufficienza per muoversi intorno, circa 60/70 cm per lato. La migliore posizione del letto è frontale alla porta di ingresso o laterale alla finestra.



Vi consigliamo di rivolgervi a un negozio di mobili qualificato, per farvi accompagnare nella scelta degli arredi per la vostra camera da letto e per una corretta progettazione degli spazi. Scopri le proposte per la zona notte di Prezioso Casa, che seleziona per i propri clienti i migliori brand del settore e vi offre la consulenza di esperti arredatori per confezionarvi progetti ad hoc.

4 consigli utili dagli arredatori di Prezioso Casa per scegliere il letto perfetto

Il letto è l'acquisto più importante della zona notte sia per la sua funzione sia perché sarà utilizzato per molti anni prima di essere sostituito.

Il design è fondamentale per una duplice valenza pratica ed estetica: dovrà essere confortevole nell'utilizzo e bello da vedere.



Ecco 4 consigli per valutare al meglio la scelta del letto: spazio a disposizione: considerare la proporzione tra il letto e lo spazio rimanente poiché ambienti piccoli prediligono modelli compatti e forme semplici mentre ambienti più grandi possono accogliere letti imbottiti o con grandi testate;

considerare la proporzione tra il letto e lo spazio rimanente poiché ambienti piccoli prediligono modelli compatti e forme semplici mentre ambienti più grandi possono accogliere letti imbottiti o con grandi testate; altezza ideale: il letto deve essere proporzionato all'altezza dell'utilizzatore. Per attici o mansarde consigliamo di scegliere un modello basso;

deve essere proporzionato all'altezza dell'utilizzatore. Per attici o mansarde consigliamo di scegliere un modello basso; letto contenitore: spazi contenuti, pochi armadi, grande necessità di contenimento richiedono un letto con contenitore soprattutto con alzata parallela a terra;

spazi contenuti, pochi armadi, grande necessità di contenimento richiedono un letto con contenitore soprattutto con alzata parallela a terra; rivestimento tessile: sfoderabile per una più pratica manutenzione e lavaggio.

Perché rivolgerti a Prezioso Casa per arredare la zona notte

Con oltre 100 operatori a servizio dell’azienda di cui circa 40 arredatori e architetti, da Prezioso Casa troverai personale qualificato e in continuo aggiornamento per accompagnarti nella scelta dell’arredo ideale per i tuoi spazi di casa. “Prezioso Casa Sempre più vicino a te” è il claim dell’azienda, mobilificio qualificato che ti garantirà soluzioni su misura per i tuoi ambienti.



Le consulenze dei professionisti presenti in negozio ti permetteranno mediante una progettazione 2.0 di vivere una esperienza di Realtà Virtuale della tua futura casa: già durante la progettazione degli ambienti avrai modo di poter visualizzare il risultato finito e realistico dei diversi spazi indoor. La consulenza offerta dai progettisti perdurerà sia in fase di progettazione sia nel post vendita, in un dialogo continuo per la soddisfazione del cliente.



Sul sito del mobilificio è possibile prenotare un appuntamento in uno degli store, per assicurarsi una consulenza personalizzata. Sarà l'occasione per scoprire i due nuovi store Prezioso di Avellino e di Salerno!

Le proposte che troverai in negozio