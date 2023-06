Le proposte firmate Giessegi per la zona notte

Redazione - 26 maggio 2023

I letti matrimoniali moderni di Giessegi

Elemento centrale nella camera, il letto conferisce, con il suo design e le sue finiture, personalità a tutto l'ambiente. Va scelto perciò con grande cura, considerando lo stile che ci rappresenta e le nostre abitudini. Già, perché il letto deve innanzitutto essere comodo e garantirci un riposo di qualità. I letti Giessegi sono proposti in differenti varianti estetiche e funzionali: con testate imbottite e forme avvolgenti, dotati di pratici contenitori per chi ha bisogno di spazio aggiuntivo, dalle linee più squadrate e minimal, per consentirci di personalizzare al meglio il locale più intimo e personale della casa.



Le più attuali tendenze del design, a cui Giessegi è sensibile, raccontano il desiderio di linee arrotondate e volumi generosi, con testate avvolgenti e imbottiture morbide, per isole soft che ci accolgano a fine giornata. La palette cromatica spazia dalle tonalità mutuate dalla natura (verdi e colori della terra) fino alle nuance pastello o a tinte più calde e intense. Per chi ama lo stile pulito e minimalista, sono diverse anche le proposte dal design più essenziale e rigoroso, che non trascurano però il comfort, grazie a dettagli curati e soluzioni funzionali.

La zona notte, spazio creativo e operativo

Il letto non è più il solo protagonista della zona notte, ambiente della casa che soprattutto negli ultimi anni si è evoluto e trasformato nelle funzioni, assumendo un ruolo nuovo nel contesto abitativo attuale. Oltre ad essere un luogo deputato al riposo e al relax, infatti, la camera da letto si è trasformata in uno spazio creativo, in cui ci si apparta per riflettere e coltivare nuove idee, ma anche dove si chatta con amici e colleghi o ci si dedica allo smartworking. Per questo nelle camere da letto Giessegi possono essere inseriti arredi e complementi che sanno coniugare valore estetico e piena funzionalità. La camera da letto è oggi il luogo in cui ci si prende cura di sé ed ospita angoli in cui si pratica yoga o zone beauty, grazie all'aggiunta di elementi d'arredo come tavoli, chaise longue, librerie, scrittoi e comodini speciali.

Progetta la tua cabina armadio con Giessegi