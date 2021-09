Da Giessegi tante soluzioni per le camerette componibili

Redazione - 16 settembre 2021

Le proposte componibili per una cameretta a misura di bambino

La cameretta deve essere un ambiente sicuro e accogliente e va pensato con lungimiranza. Per progettare la cameretta è necessario tener conto di alcuni aspetti:. lo spazio, considerando la metratura che si ha a disposizione; la luce, valutando i punti luce naturali, per poi ipotizzare dove intervenire con le luci artificiali;

il colore, capire su quale palette di colori orientarsi per poter abbinare pareti, pavimento ed elementi d’arredo;

i mobili, scelti in base ai gusti e alle necessità. C’è anche un altro elemento da non sottovalutare che è il tempo, infatti la camera dovrà ospitare i nostri bambini a lungo. Non si tratta di un complemento d’arredo che dura una stagione ma di mobili che dovranno essere duraturi e versatili perché i bambini crescono e di conseguenza anche le loro esigenze, quindi bisogna scegliere gli arredi in quest’ottica. Le camerette componibili di Giessegi risolvono questo problema: sono funzionali e componibili quindi offrono diverse possibilità di composizione e cambiano insieme al loro ospite. La flessibilità è un valore in quanto consente di disporre i mobili in cameretta a seconda dell’occorrenza con un risparmio da non trascurare.

Camerette UnoPerTutti: le soluzioni modulari di Giessegi

Giessegi realizza camerette componibili e di tendenza che rispondono ai bisogni dei bambini, i quali cercano un posto confortevole per gioco, studio e riposo e sanno poi trasformarsi nel momento in cui diventano teenager e desiderano uno spazio da personalizzare.



La collezione di camerette UnoPerTutti offre un vasto assortimento di soluzioni dinamiche, che spiccano per design e personalità. Le camerette Giessegi accompagnano bambini e ragazzi di diverse fasce di età con arredamenti salvaspazio: letti a castello, a soppalco, a ponte e a scomparsa, senza contare le librerie a moduli appese o a colonna. Molti modelli presentano armadi e contenitori pensili che possono essere trasformati in futuro in cassettiere e contenitori e si possono spostare in modo tale da avere una camera riadattata senza ricorrere a nuovi investimenti.



Questo è un grande vantaggio in termini arredativi oltre che economici, non da poco per una famiglia. Quando i bambini, ormai cresciuti, vogliono cambiare assetto della stanza , si possono sbizzarrire: quelli che un tempo erano moduli allineati che poggiavano a terra, possono diventare elementi verticali a parete che esprimono la creatività di cui sono capaci. In questo caso i genitori non devono far altro che prendere scala e trapano per andare a fissare i wallbox compatti secondo la nuova disposizione. Il gioco è fatto: gli spazi si moltiplicano e i moduli sospesi danno vita ad infinite composizioni che trasmettono dinamismo. Un esempio perfetto di sintesi tra funzionalità ed estetica che arreda lo spazio rendendolo unico e personale.

Le proposte per completare l'arredo della cameretta