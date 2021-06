Scopri come scegliere l'armadio a ponte per la cameretta

Redazione - 16 giugno 2021

4 consigli per la scelta dell'armadio a ponte in cameretta

Le camerette dei bambini sono il luogo in cui crescere: Dielle è un’azienda che offre soluzioni per ogni età e per ogni esigenza, salvaspazio, trasformabili e modulari per rendere l’ambiente junior versatile e funzionale.

Componibilità e personalizzazione permetteranno di assecondare ogni esigenza anche dei più piccoli. Una soluzione molto pratica è data dall’inserimento dell’armadio a ponte in cameretta.

Ecco quattro consigli per scegliere senza sbagliare: puntare su soluzioni a tutta altezza laddove lo spazio sia piuttosto contenuto, valutando armadi componibili modulari come il "Ponte con altezza Maxi" , che permettano di associare ed alternare pieni e vuoti, al fine di bilanciare la composizione senza appesantire od opprimere percettivamente;

laddove lo spazio sia piuttosto contenuto, valutando come il , che permettano di associare ed alternare pieni e vuoti, al fine di bilanciare la composizione senza appesantire od opprimere percettivamente; valutare la scelta di un elemento che possa garantire una soluzione funzionale di cabina armadio integrata nella composizione, come "XCAB" che garantisca ampio contenimento , al fine di rendere l’ ambiente fluido e armonioso , guadagnandone in praticità e versatilità;

nella composizione, come che garantisca , al fine di rendere l’ , guadagnandone in praticità e versatilità; puntare sull’inserimento di spazi di lavoro integrati nel sistema come piani studio e librerie attrezzate. La soluzione “Palo Alto” in testata finale, permette ad esempio di implementare la capienza e la fruibilità;

La soluzione in testata finale, permette ad esempio di implementare la capienza e la fruibilità; preferire elementi salvaspazio per camerette che debbano accogliere due bambini o ragazzi, come il modello “Archimede”, coppia di letti sovrapposti, subito pronti, in grado di ottimizzare due metri quadri di spazio, offrendo doppia posizione notte.

Come arredare una cameretta con armadi a profondità variabile

Arredi di alto livello qualitativo, le camerette Dielle sono certificate 100% made in Italy: sono caratterizzate da materiali eccellenti, sicuri e durevoli nel tempo, con un design sempre attuale, realizzate per ragazzi e bambini al fine di soddisfare ogni esigenza.

Da questo proposito, nasce la possibilità di completare ogni spazio nel migliore dei modi, utilizzando soluzioni funzionali e versatili come gli armadi a profondità variabile.

Dielle propone “Progetto Ponte 4D”, una tipologia di arredo componibile che si caratterizza per moduli di diverse profondità che permettono di dare vita a realizzazioni in grado di soddisfare ogni esigenza in termini di contenimento anche in spazi articolati o difficili. Questo sistema modulare integrato per lo spazio dei ragazzi regala movimento alla composizione con un’area sotto ponte che garantisce una libera organizzazione, con diversi elementi utili per riporre libri e come contenitori, oltre che garantire piani d'appoggio al posto dei comodini.

La vasta gamma cromatica offerta da questo armadio a ponte per la cameretta, permette di realizzare soluzioni ad hoc per ogni richiesta e desiderio per uno spazio junior funzionale, confortevole e versatile, ideale per soddisfare anche i piccoli più esigenti.

Soluzioni salvaspazio per ambienti condivisi

Quando in cameretta lo spazio non è generoso è possibile scegliere di inserire funzionali soluzioni salvaspazio che permettano di sfruttare ogni centimetro a disposizione.

Inserire mobili intelligenti e trasformabili garantisce la possibilità di ottimizzare gli spazi a disposizione trasformandoli in ambienti creativi e funzionali.

Sono tante le proposte di Dielle per le stanze junior studiate per accogliere più di una persona: dai letti sopraelevati che permettono di disporre al di sotto ampi spazi di contenimento come cabine armadio o elementi cassettonati, spazi studio funzionali e accoglienti, ai letti scorrevoli che garantiscono la possibilità di accogliere nello spazio di un posto letto due differenti posti notte, altamente funzionali e sempre pronte all'uso.

Interessanti le camerette condivise compatte, con combinazioni di letto a ponte e castello, per spazi dinamici: a questo proposito il “Castelponte” di Dielle permette di inserire in pochi metri quadrati tre posti letto, uno posizionato a terra e due sul soppalco, con una colonna armadio e un armadio a ponte per la cameretta che garantiscono la massimizzazione della superficie sfruttata totalmente in altezza.

Idee e consigli per accostare armadio a ponte e cabina