Scegli una cameretta con cabina armadio

Quanto spazio ci vuole per una cameretta con cabina armadio

Per ottimizzare al meglio la zona notte dei nostri figli e tenere tutto in ordine, la soluzione è scegliere una cameretta con una cabina armadio. Per essere funzionale la cameretta dovrebbe avere una superficie minima totale attorno ai 12 metri quadrati, in cui ricavare un’area di circa 2 mq per la cabina.

Questa dovrebbe avere una profondità e una larghezza tra 90 e 120 cm, con un’altezza minima tra 180 e i 200 cm, che può anche arrivare fino al soffitto, per sfruttarne la verticalità.



La cabina armadio angolare, integrata tra l'area dedicata al relax e quella destinata allo studio, è la protagonista della cameretta appartenente al programma Playwood di Marzorati Camerette. Un guardaroba che offre ampia capacità di contenimento. L'organizzazione interna è regolabile in altezza grazie a un sistema di cremagliere, che permette di modificare facilmente la disposizione anche in futuro. Può essere personalizzata con cassettiere e ripiani per adattarsi a ogni necessità di spazio e utilizzo.