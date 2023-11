Massimizza lo spazio con le camerette a ponte

Come sono le camerette a ponte

In mancanza di spazio per le colonne armadio, la parte sospesa può essere sostenuta da un fianco laterale chiuso oppure da un fianco laterale con apertura ; una libreria passante potrebbe rappresentare un'alternativa interessante, poiché consente alla luce di filtrare creando un'atmosfera luminosa ed aperta.

Sfruttare la parete in altezza con il ponte in cameretta

Clever presenta Start P21 , questa cameretta a ponte lineare, con tre letti singoli, offre la soluzione ideale per una stanza doppia o tripla, oppure per arredare una camera-studio.

Le misure da considerare nella cameretta a ponte

Cameretta a ponte lineare o angolare

Le camerette a ponte lineari, che occupano una sola parete, sono soluzioni di arredo ideali per ottimizzare lo spazio, soprattutto in stanze lunghe e strette, oppure con punti luce che potrebbero non consentire l'utilizzo della parete adiacente

Le versioni che sfruttano due pareti, offrono la possibilità di creare una colonna armadio ad angolo molto capiente, con ripiani e appendiabiti che permettono di organizzare al meglio i vestiti e gli accessori.

In alternativa, è possibile aggiungere elementi come una libreria oppure, in caso di necessità di ospiti o fratelli che condividono la stanza, la cameretta a ponte angolare può fare posto ad un altro letto, creando così una soluzione perfetta per l'utilizzo del spazio.

Soluzione Z478 di Zalf: il letto, la scrivania, la libreria e l'armadio a ponte si uniscono per arredare lo spazio dei più piccoli in modo completo e organizzato.