Camerette a ponte moderne, soluzioni salvaspazio

Redazione - 28 settembre 2015

Organizza lo spazio in modo intelligente con la cameretta a ponte moderna

Le camerette a ponte non sono solo soluzioni salvaspazio, ma veri e propri mondi tridimensionali per bambini e teenager. Questi arredi intelligenti sfruttano lo spazio verticalmente. In una cameretta a ponte, i bambini non solo dormono, ma anche giocano, studiano e crescono, vivendo la stanza in modo dinamico e versatile. Progettate per evolversi con le esigenze dei piccoli abitanti, queste camerette offrono spazi per il gioco a terra, zone relax per la lettura e angoli tranquilli per studiare o riflettere.



Le soluzioni includono scrivanie integrate, letti a scomparsa e moduli componibili che permettono di ottimizzare ogni centimetro disponibile. I letti e le scrivanie possono scorrere e compattarsi, liberando spazio al centro della stanza per attività di gioco o relax. La possibilità di sfruttare lo spazio sopra il letto, lo scrittoio e perfino sopra la porta d'ingresso si rivela strategica per riporre abiti, libri e oggetti d'uso meno frequente.

La comodità del ponte ad angolo

Se in cameretta avete bisogno di spazio da dedicare al contenimento, la soluzione ottimale è la cameretta a ponte angolare, che consente di sfruttare appieno due pareti contigue con letto e armadio. L'angolo potrà essere sfruttato attrezzandolo con una comoda e capiente cabina armadio, dove i vostri figli potranno riporre vestiti, scarpe e oggetti o giochi. su un lato dell'armadio sarà appoggiato il letto con altri moduli armadio a ponte. Se la cameretta è condivisa fra due fratelli potrete scegliere un letto che ne abbia un altro estraibile. Sull'altro fianco della cabina potrete invece organizzare la zona studio, lasciando libero lo spazio al centro della cameretta.

Cosa mettere sotto al ponte in cameretta

Nella progettazione della cameretta moderna a ponte è bene chiedersi come attrezzare al meglio il sottoponte. Le possibilità sono molteplici e dipendono dalle caratteristiche dello spazio e dalle necessità della tua famiglia. Puoi optare per una scrivania, fissa o a scomparsa, ideale per risparmiare spazio quando non serve. Un’altra opzione è un divano letto, perfetto per ospitare amici o parenti. In alternativa, puoi inserire uno o più letti salvaspazio per sfruttare al meglio l'area disponibile. Una libreria o delle mensole possono essere scelte funzionali per organizzare libri e oggetti. Rivolgersi a negozi qualificati assicura una consulenza adeguata e la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di camerette a ponte delle migliori marche, sicure, belle e funzionali.

Le misure delle moderne camerette a ponte