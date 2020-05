Come arredarla se la cameretta ha piccole dimensioni

Redazione - 11 giugno 2014

3 arredi indispensabili salvaspazio

Una camera da letto per bambini o ragazzi molto piccola, anche ricavata in un vano di superficie inferiore a 9 mq (come uno studio), merita alcuni accorgimenti indispensabili per essere arredata al top.

Nelle gallery vi mostriamo alcune idee intelligenti per arredare le piccole camerette. Ecco i 3 arredi furbi capaci di offrire una soluzione multitasking e salvaspazio: letto multifunzione : dotato di un secondo materasso estraibile (come la proposta di Doimo Cityline in foto) o che nasconde sotto la rete un box contenitore, o che sostituisce il giroletto con una o più cassettiere;

: dotato di un secondo materasso estraibile (come la proposta di in foto) o che nasconde sotto la rete un box contenitore, o che sostituisce il giroletto con una o più cassettiere; arredi trasformabili per cameretta, come: letti a scomparsa, divani letto, armadi con scrittoi ribaltabili, ecc. In foto la soluzione pratica e multifunzione di Clever che prevede un letto a ribalta orizzontale e scrittoio anch’esso ribaltabile uniti all’armadio a ponte, così da aver in un’unica soluzione lo spazio per lo studio, il riposo e il contenimento;

per cameretta, come: letti a scomparsa, divani letto, armadi con scrittoi ribaltabili, ecc. In foto la soluzione pratica e multifunzione di che prevede un letto a ribalta orizzontale e scrittoio anch’esso ribaltabile uniti all’armadio a ponte, così da aver in un’unica soluzione lo spazio per lo studio, il riposo e il contenimento; una delle tante composizioni notte salvaspazio da scegliere tra: letti a castello, a soppalco o a ponte. Un’idea? Quella della gallery, che ci mostra il letto a soppalco integrato con scrivania di Colombini, in cui due arredi occupano lo spazio di uno soltanto.

Arredi per una piccola cameretta per due fratelli

E se la cameretta è per 2, come arredarla quando è piccola? Come utilizzare al meglio la stanza salvaguardando la privacy e dando a ogni fratello lo spazio necessario per crescere, giocare e riposare?

Queste sono tutte domande a cui si risponde considerando soluzioni d’arredo nuove , non tradizionali, abolendo gli schemi liberi e adottando strategie d’arredo salvaspazio.

Vediamo con che mobili arredare una piccola camera doppia (12 mq): sfruttare gli angoli con scrivanie angolari, cabine armadio, cestoni e scatole dove stivare i giochi;

scegliere letti a castello , una composizione salvaspazio se vogliamo classica ma che oggi ritroviamo in una grande varietà di modelli, adatti a ogni stile d’arredo. L’alternativa è adottare letti a soppalco , disposti su due livelli;

, una composizione salvaspazio se vogliamo classica ma che oggi ritroviamo in una grande varietà di modelli, adatti a ogni stile d’arredo. L’alternativa è adottare , disposti su due livelli; arredare in verticale con mensole, contenitori, vani a giorno, poiché saranno molti i libri e gli oggetti da mostrare e ordinare;

non dimenticare di ricreare piccoli angoli personalizzati, dove ogni ragazzo possa esprimere al meglio la propria personalità, con colori, stampe, tessuti, complementi differenziati. Stesso discorso vale anche per l’armadio, che seppur piccolo va suddiviso perfettamente in due.

Se lo spazio è poco nella cameretta di una ragazza

Bella ed elegante, la cameretta di una ragazza deve prevedere molto spazio contenitivo per ospitare un gran numero di vestiti e accessori, ma anche alcuni arredi strategici che lascino parecchio spazio libero a disposizione per ospitare le amiche e rilassarsi.

Come arredare una cameretta piccola per femmine? Scegliere un letto con contenitore che aiuti l’armadio ad essere meno affollato. Nel box sotto il materasso troveranno posto cuscini, coperte e alcuni capi d’abbigliamento poco utilizzati;

ottimizzare i mq con un armadio a ponte, in modo da concentrare letto+armadio su un’unica parete, così che la stanza sia libera da eccessivi ingombri;

sì ad un armadio alto, molto capiente, ottimi i modelli angolari che utilizzano lo spazio spesso inutilizzato d’angolo;

se si è soliti ospitare per la notte amiche e compagne di scuola, bene anche un letto estraibile nascosto sotto la rete del letto principale. In alternativa vanno bene una poltrona letto o un pouf letto da trasformare all’occorrenza;

e che ne dite di uno scrittoio/toletta multifunzione, adatto per la scrittura ma anche per il make up?

Come progettare una cameretta di 9 mq