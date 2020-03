Scopri i letti a soppalco se cerchi soluzioni salvaspazio

Redazione - 19 marzo 2020

Una parete equipaggiata multifunzione

Soluzioni per spazi esigui ma ideali anche nel caso di ambienti più ampi: i letti a soppalco permettono di massimizzare lo spazio e sfruttarlo in ogni centimetro disponibile. Sono caratterizzati da forme e colori di ogni tipo, permettendo ai bambini di vivere in spazi gioiosi, allegri e superaccessoriati grazie alla presenza di elementi contenitori, accessori, mensole e ripiani pronti ad accogliere ogni loro necessità. Elegante, minimale e accogliente, il sistema salvaspazio a soppalco Castelponte di Dielle, è disponibile in due versioni, mobile o fisso: Castelponte mobile : linee essenziali e design contemporaneo offrono due posti letto mobili con possibilità di estrazione totale, pronti ad accogliere due bambini. Al piano terra, il letto “Arkimede” è caratterizzato da ruote che facilitino gli spostamenti, estraendolo per il riposo e riponendolo a parete al momento dell’inutilizzo. Per accedere al letto superiore è presente una scala celata nella struttura alla quale si può accedere facendo scorrere il letto superiore.

Castelponte fisso: contenere, riposare, socializzare sono le funzioni associate al design essenziale, colorato e giovane che caratterizzano questa parete multifunzionale equipaggiata di svariate attrezzature. Un letto sopraelevato al quale si accede mediante tre scaloni contenitori e un letto a terra con ruote per facilitarne gli spostamenti, il tutto corredato da un ampio armadio a ponte.

Se la cameretta è per due

Unico spazio, camera doppia : il letto a soppalco può essere una soluzione strategica per accogliere tra design e comodità entrambi i piccoli ospiti. La scelta del design, dello stile e soprattutto della tipologia formale, dipende dalle necessità e dalle esigenze dei piccoli fruitori.

Ecco allora che in età di studio, la camera richiede piani di lavoro adeguati ed elementi pronti ad accogliere libri, tablet o pc, per assolvere ad ogni esigenza dei bambini. Il soppalco a castello fisso Merlino di Dielle si caratterizza per avere un letto sopraelevato al quale si accede agevolmente mediante una utilissima scalinata di elementi contenitori e un letto a terra dotato di ruote per agevolare lo spostamento, a scomparsa sotto il piano di lavoro.



Uno spazio multifunzionale dove riposare, giocare, studiare in una soluzione salvaspazio pratica e funzionale racchiusa in pochi metri quadrati che permette di sfruttare ogni singolo spazio al meglio mediante l’impiego di: scala contenitore;

letto a terra con cassettoni contenitori che può essere riposto sotto la scrivania per risparmiare spazio;

libreria sottopedana e ampio piano di lavoro.

Il soppalco da personalizzare in base alle esigenze

Ogni camera è caratterizzata da forma e dimensione tale per cui in alcuni casi sia possibile preferire innovative soluzioni di soppalco che siano versatili, componibili e personalizzabili in relazione alle necessità. Genius è un soppalco caratterizzato da una soluzione compatta che accoglie tutte le fondamentali funzioni necessarie in uno spazio per ragazzi: un’idea salvaspazio che da chiuso occupa lo spazio di un letto normale ma nel momento in cui si apre libera spazio utile al gioco e al contenimento.



È una soluzione che può essere personalizzata aggiungendo: secondo letto;

secondo letto e scrivania;

armadio scorrevole;

scrivania scorrevole DESK o a scomparsa GHOST

Genius offre inoltre: scala su misura con salita facilitata per i bambini, disponibile in quattro tipologie;

letto superiore scorrevole che cambiando di posizione libera la scalinata; Genius offre inoltre:

L’armadio? È sotto al letto

Poco spazio, necessità di contenimento e posto letto, tutto in uno. Quando si sceglie un soppalco che prevede la presenza dell’armadio sotto al letto, la cosa fondamentale è riporre, in maniera ordinata, tutto ciò che si desidera in apposite scatole e contenitori dotati di coperchio, nello spazio apposito. In questo modo, sarà facile effettuare opere di pulizia, manutenzione e stipare ciò che serve nel modo più opportuno.



Container di Dielle è una soluzione di letto rialzato che prevede uno spazio di contenimento sotto il materasso, sollevabile con un semplice gesto grazie al meccanismo a gas con freno di fine corsa, rendendo disponibile una vera a propria cabina armadio. Il letto Container è caratterizzato da due possibilità di materasso: 90 cm singolo oppure di ampie dimensioni da una piazza e mezza, permettendo di stipare al di sotto coperte, cuscini e abbigliamento vario, mediante ripiani ed elementi appendiabito, oltre a vani di dimensioni variabili. Per accedere al letto è presente una scala contenitore che può essere disposta sia a destra del letto sia a sinistra.

Il soppalco angolare per ottimizzare lo spazio