Camerette belle e funzionali con le proposte firmate Giessegi

Redazione - 05 dicembre 2019

Con Giessegi la cameretta è a misura di bambino

La cameretta è una stanza da progettare con cura perché ospiterà per molto tempo i nostri bambini: è qui la sede di gioco, studio e riposo. Pertanto deve essere un ambiente accogliente e sicuro e va concepito per rispondere alle necessità dei piccoli : occorre spazio per giocare, una corretta illuminazione e la possibilità di essere autonomi nel gestire questo luogo a loro dedicato.



I genitori devono anche tener conto dell’architettura e delle metrature a disposizione e spesso per questi motivi si cestinano molti progetti e si ripiega su delle opzioni di seconda fascia. Oggi giorno però ci sono tanti modi per risolvere questo problema: i letti a castello, a soppalco, a ponte e a scomparsa sono ottimi escamotage per chi è vincolato dallo spazio, senza rinunciare alla qualità.



In foto una delle composizioni per la cameretta della linea Job di Giessegi: colori accesi, particolari giocosi e materiali di qualità per ambienti versatili a misura dei piccoli di casa.

Camerette UnoPerTutti: le soluzioni salva spazio di Giessegi

Giessegi realizza camerette funzionali e versatili , ma anche di tendenza, che soddisfano adulti e bambini. Infatti con la nuova collezione UnoPerTutti l’azienda offre un vasto assortimento di proposte salvaspazio, dal design accattivante e dalla forte personalità. Questo per andare incontro ai gusti di bimbi e ragazzi, sempre più coinvolti, giustamente, nella scelte familiari.



Senza contare che i bambini di oggi crescono in fretta e desiderano uno spazio che si adatti ai loro cambiamenti, quindi la modularità è un must, anche per le camerette Giessegi che accompagnano bambini e ragazzi di diverse fasce di età con soluzioni dinamiche. Ci si può sbizzarrire tra camerette romantiche, vintage e moderne con colori e dettagli trendy.



Composizioni capaci di far convivere elementi d’arredo di tendenza con sistemi pratici per sfruttare la verticalità . Naturalmente le proposte sono complete di comode scrivanie, armadi e librerie capienti dove disporre giochi, abiti e libri.



La grande modularità della linea di camerette TOP di Giessegi consente di organizzare al meglio qualsiasi spazio nella zona notte dei piccoli di casa. Grazie alle varie soluzioni, dai soppalchi agli armadi a ponte, alle cabine ad angolo, ogni cosa troverà posto, per un ambiente funzionale ordinato in cui i nostri figli potranno crescere al meglio.

