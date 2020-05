Librerie per Camerette Dielle

Libreria palo alto

Programma di libreria a schema fisso:

Libreria componibile SP.35 mm;

H. da 39,8 a 258 cm, L. da 54,7 a 298,7 cm(da 1 a 3 colonne), liberamente accostabili, P42 cm;

Componibile con cassetti, ante e scrittoio integrato;

Liberamenta accostabile a 2 o più elementi per composizioni rappresentative;

Realizzato anche in versione terminale a giorno per armadi;