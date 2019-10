Soluzioni salvaspazio firmate Dielle per la cameretta

Redazione - 20 aprile 2016

Arredare la cameretta non è sempre facile

Arredare e organizzare al meglio la cameretta dei ragazzi non è sempre facile. Nelle case contemporanee infatti, capita spesso che i locali non siano dotati di metrature generose o abbiano forme “difficili” che limitano la libertà nella progettazione. Dielle, azienda con grande esperienza nella produzione di arredi per le camere dei ragazzi, mette a punto soluzioni ad hoc, in grado di sfruttare al meglio anche gli spazi più complessi in casa, accrescendone funzionalità ed estetica, in modo che i giovani abbiano a disposizione un luogo in cui svolgere serenamente tutte le proprie attività.

Genius, disposizione a “L”

Estetica accattivante per la proposta Genius Disposizione a “L” firmata Dielle, che consente di arredare la camera da letto in modo estremamente funzionale anche quando la metratura non è regolare. Una soluzione intelligente progettata per ottimizzare lo spazio nella cameretta dei ragazzi. La composizione che vi proponiamo è stata ottenuta grazie a un letto perpendicolare che può essere attrezzato con mensola e cassettoni sotto pedana. Il design, pulito ed essenziale, ben si presta a chi dispone di poco spazio. La composizione è disponibile sia nella versione legno che in quella rivestita in tessuto, e consente, se lo si desidera di aggiungere un secondo posto letto e una scrivania estraibile. Ecco dunque che la cameretta diventa l’ambientazione ideale per giocare, studiare e ritagliarsi momenti di relax tutti per sé.

Container, in una soluzione tre funzioni