Consigli utili su come arredare una cameretta piccola

Ecco come arredare una cameretta piccola massimizzando lo spazio

La collezione Vogue di Moretti Compact propone ante con profili perimetrali, l’anta a telaio crea giochi di luce con un effetto visivo di profondità delle superfici, effetto che viene valorizzato al meglio nelle finiture laccate. Ogni soluzione può essere personalizzata, per organizzare tutti gli spazi, anche i più ridotti.

La tendenza negli ambienti moderni si orienta quindi verso la flessibilità , una caratteristica fondamentale in uno spazio multifunzionale come la cameretta, soprattutto quando le dimensioni sono limitate.

In camera si gioca, si studia, si riposa e ci si ritrova con gli amici; queste esigenze sono estremamente diverse e cambiano con il passare del tempo e con la crescita dei ragazzini.

Il mercato offre numerose soluzioni salvaspazio , in grado di garantire un ambiente bello e funzionale, anche negli ambienti più piccoli.

Quando si pensa a come arredare una cameretta piccola occorre considerare che lo spazio ridotto non implica necessariamente di dover rinunciare all'aspetto estetico .

Arreda la cameretta piccola con il letto giusto

Letto a scomparsa singolo di Doimo Cityline : quando il piano viene abbassato per la corretta posizione di riposo, il sistema di apertura obbliga il sollevamento del pannello superiore, aumentando notevolmente il comfort attorno alla persona che deve dormire.

Per usare al meglio lo spazio sotto il letto, la Turca di Nidi si può attrezzare con cassetti, cassettoni e rete estraibile.

Cartesio di Dielle è un sistema letto dinamico, che consente di compattare in poco spazio un secondo letto estraibile, mantenendo il posto anche per due capienti cassettoni, qui proposti nella nuova versione con vani a giorno frontali.

Nel considerare come arredare una cameretta piccola , di pochi metri quadri, alcuni suggerimenti utili ci possono venire in aiuto:

Scopri come arredare una cameretta piccola con scrivanie salvaspazio

Anche nel decidere come arredare una cameretta piccola ricorda che è possibile trovare spazio per la scrivania, un arredo fondamentale per creare un angolo dedicato allo studio, dove i bambini possano concentrarsi.

Tra le varie soluzioni la scrivania richiudibile a muro offre un'opzione pratica: grazie ad un semplice meccanismo, può essere aperta per diventare un piano di lavoro comodo dove riporre libri, tablet e PC per lo studio.

Un piano collegato ad una libreria o a scaffali dedicati può essere la soluzione ideale per le camere piccole, offrendo uno spazio per organizzare libri e materiali di studio unito ad un'area di lavoro.

Slim, la scrivania richiudibile a muro di Clever è fissata a parete; il piano scivola verso il basso e in avanti fino a raggiungere la perfetta posizione orizzontale. La movimentazione è facile e sicura, poiché è regolata da un sistema di blocco che evita sia la chiusura improvvisa che l'apertura accidentale del top.