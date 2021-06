I nostri consigli per acquistare la cabina armadio per la cameretta senza sbagliare

Redazione - 04 giugno 2021

Tutti vantaggi di avere una cabina armadio in cameretta

In fase di progettazione della cameretta, uno degli aspetti fondamentali è l'ottimizzazione dello spazio, andando a sfruttare ogni singolo centimetro a disposizione: proprio per questo gli armadi devono garantire la massima capienza senza creare eccessivi ingombri. A questo proposito la cabina guardaroba ha tantissime potenzialità per dare vita ad uno spazio funzionale e pratico, donando carattere e dinamicità all'ambiente. Il vantaggio di questa soluzione è quello di creare una stanza dentro un'altra, dove tutto è sempre in ordine grazie alle attrezzature interne che permettono di rispondere al meglio alle esigenze dei bambini, garantendo la possibilità di avere spazio sufficiente per riporre abbigliamento ma anche oggetti voluminosi come zaini, giochi, borse o strumenti musicali. Dielle, azienda specializzata nella produzione di arredi per le camerette, offre una vasta gamma di soluzioni di cabine guardaroba per lo spazio Junior. Con le sue cabine armadio Dielle garantisce sicurezza, componibilità e funzionalità in un unico elemento, dando vita ad un armadio con grande capienza il cui interno sia organizzabile in maniera completamente personalizzata in relazione alle necessità dei ragazzi.

Le configurazioni possibili: angolare o lineare?

Arredare una cameretta inserendo cabine armadio modulari garantisce la possibilità di rendere personalizzabile qualsiasi arredo, sfruttando angoli e spazi altrimenti inutilizzati.

Dielle, azienda specializzata in arredo camerette junior, mette a disposizione un ampio range di scelta per quanto riguarda le sue cabine guardaroba che possono caratterizzarsi per uno sviluppo in linea, addossato ad una unica parete, angolare per garantire il massimo della capienza o combinato con altre tipologie di mobili, come l’armadio a ponte.

Quale preferire? È possibile creare: una soluzione angolare che sistemata tra due pareti, garantisca elevato spazio in contenimento, rendendo la cameretta un ambiente ordinato e funzionale ;

che sistemata tra due pareti, garantisca rendendo la cameretta un ; la cabina contenitore lineare invece occupa più spazio in termini di profondità ma permette di lasciare libera la parete adiacente sulla quale è possibile posizionare il letto oppure una funzionale area studio;

invece occupa più spazio in termini di profondità ma permette di lasciare libera la sulla quale è possibile posizionare il oppure una funzionale ulteriore soluzione proposta da Dielle, è quella di andare a disporre una soluzione lineare con armadiatura a ponte sulla parete adiacente, per permettere di accogliere il letto al di sotto, massimizzando la capacità e rendendo l'ambiente funzionale, completando con un piano di lavoro angolare.

Le soluzioni modulari per ogni spazio offerte dalla cabina XCAB

Per arredare una cameretta stilosa e funzionale, Dielle propone XCAB, sistemi modulari che crescono e cambiano nel tempo con i bambini e permettono di organizzare un’isola compatta in grado di racchiudere tutte le funzioni necessarie ad uno spazio junior. La cabina armadio componibile permette di realizzare svariate soluzioni di componimento, in base alle necessità dei ragazzi.

I moduli vedono una profondità di 95 cm per una accessibilità totale al fine di rendere l'ambiente versatile, capiente e funzionale, organizzato nei minimi dettagli, garantendo la possibilità di realizzare soluzioni lineari a parete oppure angolari.

La cabina guardaroba XCAB permette di personalizzare lo spazio in relazione alle necessità dei ragazzi: i terminali a giorno Palo Alto arricchiscono la composizione guardaroba con una libreria personalizzabile grazie alle finiture e all'ampia gamma di colori presenti in catalogo. La soluzione XCAB di Dielle garantisce la possibilità di integrare spazio e funzione al fine di ottenere un ambiente progettato nei minimi dettagli che accolga spazio guardaroba, letti, area studio e lavoro, gioco in un unico arredo.

Come attrezzare internamente il guardaroba dei nostri figli