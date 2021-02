Cameretta con soppalco, funzionale e salvaspazio

Redazione - 17 agosto 2017

I vantaggi della cameretta a soppalco

Le camerette con soppalco sono una soluzione di arredo intelligente in cameretta perché consentono di raddoppiare lo spazio in altezza, dividendolo in due; la parte sottostante può essere sfruttata per sistemare un altro letto, allestire la zona studio con scrivania o creare un’area dedicata al gioco.

Le camerette di questo tipo piacciono molto ai bambini, che trovano divertente e anche avventuroso raggiungere il letto in alto, per poi sperimentare quel senso di “sospensione” che rende il tutto ancora più intrigante.



Si consideri inoltre che le composizioni di questo tipo inglobano anche armadi, librerie, cassetti. Questi ultimi, tra l’altro, spesso coincidono con i gradini per cui l’ingombro risulta ulteriormente ridotto. Si ottiene quindi, in pochi metri quadrati, una struttura funzionale, completa e anche comoda. In foto la cameretta KS202 di Moretti Compact; l’utilizzo di materiali naturali ed ecosostenibili, colori di tendenza e soluzioni tecnologiche avanzate e sicure sono le caratteristiche che la contraddistinguono.

Il letto a soppalco una piazza e mezza

Non esistono soltanto composizioni con soppalco progettate per la cameretta dei bambini: esistono soluzioni dalla gradevole estetica anche per i ragazzi o i single, per i monolocali ma anche per chi ha la necessità di far coincidere la propria casa con il proprio ufficio.



Il soppalco diviene dunque indispensabile per ottimizzare lo spazio disponibile e creare un corner studio in cui stipare documenti, sistemare il computer o il tablet e ottenere un vero e proprio piano di lavoro. Per chi vive da solo, la cameretta a soppalco è spesso una soluzione vincente e anche originale.



Un consiglio? Si scelgano colori meno accesi rispetto a quelli selezionati per i bambini. L’ideale coincide con tonalità chiare o comunque neutre. E se non materasso singolo non soddisfa, ma d’altro canto non c’è la possibilità di optare per un modello matrimoniale, si può scegliere un soppalco a una piazza e mezza, che dà davvero grandi soddisfazioni.

In foto la proposta Container di Dielle Modus. Sotto al letto un comodo e capiente armadio.

3 soluzioni da copiare per i soppalchi in cameretta

Molto ampia e variegata è la gamma di camerette con soppalco offerte dai maggiori brand del settore, con soluzioni spesso accattivanti, colorate e ingegnose. Caratteristica essenziale, nonché comune, è la capacità di salvare spazio prezioso in ambienti piccoli e di aggiungerne in quelli grandi.



Vogliamo mostrarvi altri 3 esempi concreti. Nella prima foto vedete la configurazione 402 di Doimo City Line realizzata in melaminico bianco e tortora e in laccato cedro, arancio e ciclamino e composta dal letto Moving con meccanismo a scorrimento brevettato senza guide a pavimento, dalla scaletta, dalla pedana e dalla cabina angolare Quick.



La seconda immagine è invece riconducibile al soppalco con trafila 307 di Tumidei, che a sua volta appartiene a un progetto messo a punto per consentire infinite composizioni: qui c’è l’armadio sotto il letto, ma è possibile invertire anche l’ordine, oppure collocare lo scrittoio al posto dell’armadio, o trovare il modo per affiancare il piano lavoro e gli elementi contenitivi e via dicendo. Sostanzialmente, non ci sono limiti.



Nella terza foto, un’altra proposta firmata Moretti Compact: la cameretta in legno KS 202. La libreria funge anche da scaletta di accesso al letto superiore e può essere protetta da due ante a telaio in metacrilato sabbiato.‎ Da notare come, nonostante la sua imponenza, l’armadio non risulti affatto ingombrante.

Camerette bambini con soppalco

I letti a soppalco possono essere considerati come dei letti a castello che presentano il letto solamente nella parte superiore e nella parte sottostante è possibile mettere ciò che si desidera, come ad esempio un'armadio oppure una scrivania. Ovviamente prima di acquistare un letto a soppalco è opportuno verificare che ci sia lo spazio necessario tra l'eventuale letto e il soffitto, al fine di evitare eventuali problemi in seguito. I letti a soppalco sono adatti per arredare case di piccole dimensioni, consentendo di mettere nella parte inferiore anche un divano oppure un tavolo. Tutti i letti per le camerette con soppalco sono dotati di un'apposita scaletta per salire sul letto della parte superiore oppure si può optare per dei cassetti sovrapposti che possono essere riempiti e consentono di risparmiare ulteriore spazio.

Cameretta con letti a soppalco

I letti a soppalco sono molto apprezzati dai bambini che considerano il dover salire una scaletta per accedere al proprio letto quasi come un gioco. I letti a soppalco sono sempre più utilizzati dalle famiglie italiane che per motivi di spazio ne apprezzano le sue caratteristiche. Proprio per questo motivo le aziende produttrici di letti sono sempre più propense a migliorare l'estetica e la qualità dei letti a soppalco. In commercio sono disponibili vari tipi di soluzioni di camerette con soppalco sia per i bambini che per gli adulti. Sopprattutto per le camerette dei bambini si presta molto attenzione ai dettagli e alle tendenze del momento, utilizzando dei colori molto vivaci e inserendo anche immagini dei personaggi dei cartoni animati preferiti. Sono disponibili anche soluzioni che consentono di salire con la scaletta e scendere con uno scivolo.

Marche letti a soppalco

Ormai sempre più aziende sono orientate a produrre e vendere letti per camerette con soppalco in quanto molto richiesti dalla clientela. Tra le varie aziende che propongono letti a soppalco si annoverano: Ikea, Mondo Convenienza, Giessegi e Cinius. Per quanto riguarda Ikea è famosa per i suoi mobili facilmente trasportabili e montabili, per questo motivo i letti a soppalco proposti sono adatti a chiunque. Giessegi è un'azienda specializzata nella realizzazione di mobili per la zona notte e Cinius è indicata per chi desidera letti più raffinati e con finiture di pregio. Caratteristica molto apprezzata dei letti a soppalco dell'azienda Cinius è che è possibile scegliere l'altezza, senza l'obbligo di rispettare le solite altezze standard. Montare il letto a soppalco non è facilissimo, per questo motivo si consiglia di rivolgersi ad aziende che offrono tra i vari servizi anche il montaggio. In foto: composizione CM33 di Giessegi.

Letto a soppalco

In genere le camerette con soppalco sono destinate ai bambini e dei ragazzi, ma ultimamente tali soluzioni vengono apprezzate anche dagli adulti, in particolar modo i single che, vivendo il più delle volte in monolocali, desiderano trovare delle ottime soluzioni salvaspazio. Se si vuole dormire su un letto a soppalco è preferibile avere un soffitto abbastanza alto per evitare di dare continuamente testate, anche se in commercio sono disponibili letti a soppalco mobili che si possono regolare in altezza da un minimo di 80 cm fino ad un massimo variabile in base alle proprie esigenze. Per motivi di sicurezza è preferibile avere un materasso che non superi i 22 cm di spessore e per quanto riguarda i bambini è consigliabile dotare il letto di un'apposita sponda anticaduta e soprattutto è opportuno non avvitare ganci, maniglie o qualsiasi oggetto contro i quali il bambino potrebbe rimanere impigliato. In foto: cameretta a soppalco Golf Colombini.

Letti a soppalco opinioni

Le opinioni sulle camerette con soppalco sono molto differenti l'una dall'altra. In genere i genitori che optano per l'acquisto del letto a soppalco sono orientati a sfruttare lo spazio sottostante il letto al fine di potervi mettere vari oggetti o complementi d'arredo. Una caratteristica molto apprezzata dei letti a soppalco, infatti, è la possibilità di poter risparmiare spazio inserendo sotto il letto, posto nella parte superiore, una scrivania, un armadio, un divano o semplicemente i giochi dei bambini. Tuttavia anche i letti a soppalco presentano degli aspetti negativi, come ad esempio la necessità di dover utilizzare una scaletta per poter accedere al letto. Ciò che preoccupa maggiormente, in paricolar modo per quanto riguarda i bimbi, è il rischio di farsi male cadendo dalla scala. Altro elemento da prendere in considerazione è la difficoltà che può portare il dover rifare il letto che essendo situato in alto può risultare scomodo.

Camera con soppalco

Le camerette con soppalco rappresentano una delle soluzioni salvaspazio maggiormente apprezzate. Si tratta di sistemi che non solo permettono di sfruttare tutta la superficie disponibile nel migliore dei modi, ma sempre più spesso sono dotate di capacità contenitive notevoli. E’ una questione di “incastri perfetti” fra letti, armadi, scrivanie, librerie. E i designer più abili riescono a ricavare vani e ripiani seguendo concept per molti versi imprevedibili e di certo anche molto originali. Ne derivano un elevato livello di comfort e un design che conquista tutti, compresi i bambini stessi. Che presto cominciano a considerare la loro camera a soppalco un vero e proprio rifugio, un luogo che trasmette sicurezza e nel quale svolgere serenamente tutte le attività giornaliere. A ciò si aggiunga il fatto che la maggior parte delle camerette è progettata per permettere la totale personalizzazione di finiture e colori. In foto la cameretta a soppalco per bambini Start 03 di Clever, composta dal letto a soppalco Van con protezione anticaduta Oblò, da una libreria integrata, da un armadio ad ante battenti dotato di un ripiano e tre tubi appendiabiti e dalla scaletta di accesso al soppalco stesso. La pedana di camminamento con contenitori è una valida soluzione salvaspazio che consente un passaggio sicuro dalla scaletta al letto. Il secondo letto della cameretta Start 03 (modello Loby) è dotato di ruote che permettono una facile e veloce movimentazione notturna del letto al centro stanza; è inoltre possibile abbinarlo a una rete estraibile oppure a una coppia di cassettoni: in entrambi i modi si utilizza al meglio lo spazio sottostante.

Camere con soppalco