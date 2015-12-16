Servomuto da camera: idee per la zona notte

Il servomuto con seduta per il massimo comfort

La creatività dei designer non ha confini e porta alla ribalta degli indossatori da camera particolarmente evoluti, proprio come nel caso degli appendiabili di design per la casa.



Quando nella zona notte c'è una poltrona per camera da letto viene spesso utilizzata per appoggiare i vestiti indossati e non ancora da lavare. Non dimentichiamo che questa seduta è legata a piccoli gesti quotidiani: allacciarsi le scarpe comodamente ad esempio. Se la vostra stanza è piccola e la poltrona è fuori discussione ecco la soluzione per concentrare posto per i vestiti e seduta.



Nel servetto di design Yannik di Cattelan Italia l'appendiabiti dialoga con una seduta dalle linee leggere, creando un insieme armonioso che coniuga ergonomia e ricerca estetica. La combinazione dell'acciaio nero verniciato opaco e massello di noce Canaletto valorizza l'insieme. La sedia può essere in frassino nero opaco oppure in pelle nella tinte da campionario.