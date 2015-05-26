Speciale Cersaie, la moderna sala da bagno

Con le nuove vasche da bagno investi in alta qualità e benessere

Le migliori vasche da bagno moderne sono realizzate con materiali innovativi e vantano un design curato nei minimi dettagli. Le loro linee sono morbide e accoglienti. Le nuove superfici sono facili da pulire e migliorano l’esperienza d’uso

Scegliere una vasca di nuova generazione significa trasformare il bagno in un'oasi di assoluto relax, un ambiente capace di rigenerare corpo e mente. Avrai la possibilità di personalizzarla scegliendo il colore che preferisci.



In questo contesto si inserisce Domina, la nuova vasca proposta da Disenia. È in M-Solid, un materiale performante e vellutato al tatto. La sua forma assicura la massima ergonomia, le dimensioni contenute consentono di sfruttare al meglio lo spazio disponibile. Può essere posata a centro stanza o accostata alla parete. Il piano d’appoggio integrato e il maniglione porta-asciugamani ne completano la funzionalità.