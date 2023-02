Sport e Sonno: scegli un materasso capace di fare la differenza

Redazione - 13 febbraio 2023

Dormire (bene) è meglio per chi pratica sport

Quanto sia importane il riposo nella vita di tutti i giorni e nel rendimento delle performance della quotidianità, ormai lo sappiamo bene tutti. Quello che spesso molti ignorano o tendono a trascurare è quanto sia importante il riposo per uno sportivo. Dormire è fondamentale per recupero delle performance sportive. Il sonno infatti è un alleato essenziale delle nostre giornate, ma solo se riesce a regalare al fisico e alla mente la possibilità di staccare la spina.



Ecco, quindi, che la scelta di un materasso di qualità, curato in tutti i dettagli - tessuti, imbottitura, struttura, trattamenti ipoallergenici - può fare una grande differenza, in particolar modo per chi svolge attività sportiva. Travolti dai ritmi frenetici che cercano di combinare lavoro, casa, sport e vita sociale potremmo facilmente essere sedotti dall’idea che dormendo meno guadagneremmo delle ore per fare quello che ci piace e quindi riusciremmo a produrre di più. In realtà diversi studi e ricerche hanno dimostrato che si tratta di un miraggio perché solo un corpo ben riposato e ricaricato può davvero rendere il massimo.



Se questa è una regola generale che vale per tutti, diventa ancor più importante per gli sportivi. Spesso i notiziari riportano la notizia del ritiro che una squadra o un’associazione sportiva, stanno compiendo in vista e preparazione di un importante evento (un campionato, le olimpiadi, una partita o un incontro). I ritiri non sono altro che periodi in cui gli atleti si staccano dai ritmi della vita comune per concentrarsi unicamente sull’attività sportiva ed entrare nel giusto mood in vista della competizione e sono momenti caratterizzati da una disciplina molto rigida volta a massimizzare il rendimento della performance atletica. Allenamento, pasti ben calibrati e studiati per fornire energia e non appesantire il riposo e, soprattutto, sonno regolare. Si, perché per chi pratica sport il sonno diventa un alleato tanto prezioso e indispensabile quando l’allenamento stesso.

Quando dormire significa allenarsi

Ogni atleta sa che il momento di scarico - di riposo - rappresenta una fase attiva dell’allenamento, non il contrario. Per questo è essenziale prevedere, durante la sessione e nella pianificazione settimanale e mensile degli allenamenti, dei momenti di stop che permettano all’organismo di rigenerarsi e alzare i massimali di forza e resistenza. Allo stesso modo dormire un sonno regolare e riposante significa occuparsi attivamente del proprio miglioramento atletico. Non si tratta solo di recuperare le energie che permetteranno al prossimo allenamento di essere migliore, ma anche di favorire i processi di rigenerazione muscolare ed evitare le alterazioni ormonali che nuocciono all’organismo. Uno stress intensivo fa impennare la produzione di cortisolo, un ormone la cui eccessiva presenza provoca ritenzione idrica, rallentamento del metabolismo e aumento della massa grassa a scapito di quella magra.



Un buon sonno, invece, incentiva la produzione dell’ormone della crescita che stimola la rigenerazione muscolare e porta il nostro organismo a riparare piccoli danni provocati dall’allenamento rendendo i muscoli più forti, resistenti e reattivi.



Il riposo che concediamo al fisico provato dalla sessione sportiva, però, dev’essere di qualità. Si calcola che uno sportivo debba dormire almeno 7 ore e un maratoneta 2 ore di più, ma è importante che questo momento sia davvero rigenerante. Andare a dormire e svegliarsi più volte durante la notte, rigirarsi continuamente nel letto o svegliarsi più stanchi e doloranti di quando ci si è coricati non serve assolutamente a nulla. È importante quindi mettere in atto delle buone pratiche che preparino il fisico al riposo e ne facilitino la continuità.

L’importanza del materasso

Generalmente i consigli che vengono dati ad atleti e sportivi in merito alla qualità del sonno riguardano la sua regolarità (rispetto dei ritmi circadiani o comunque di una routine sonno-sveglia il più regolare possibile), cura dell’alimentazione (evitare le abbuffate serali, evitare i cibi salati e prediligere invece quelli che stimolano la produzione di serotonina e melatonina come i legumi, i latticini e il frumento integrale), idratazione. C’è, però, un altro fattore essenziale da cui dipendono le nostre dormite: il materasso.



Si tratta dell’elemento che letteralmente sostiene il nostro sonno ed è quello che più di ogni altro nella camera deve favorire la creazione di un ambiente propizio al riposo. Se il materasso non è traspirante ci attendono notti fastidiosamente tormentate dal calore eccessivo. Se non è stato realizzato con materiali naturali o ipoallergenici possono insorgere fastidiose irritazioni cutanee o problematiche respiratorie. Se la sua composizione non è stata studiata per dare il giusto sostegno alla struttura scheletrica possono verificarsi tensioni e infiammazioni a livello muscolare, tendineo o scheletrico.



Insomma, sono molti i modi in cui un cattivo materasso può impedire di riposare bene e addirittura creare problemi che si ripercuotono anche durante il giorno. Per chi pratica sport la scelta del materasso diventa estremamente importante perché se il materasso sbagliato può mettere a rischio la prestanza fisica provocando dolori alle articolazioni, indolenzimenti e contratture muscolari, un prodotto di qualità come quelli studiati da Dorelan può, al contrario, favorire il successo della performance atletica. Per gli sportivi è stato, infatti, ideato un materasso ad hoc, scientificamente testato, che riduce del 50% la frammentazione del sonno, aumenta del +15% la reattività e diminuisce del -50% i dolori dorso-lombare percepiti.

ReGeneration e ReActive: i materassi Dorelan per partire con la giusta carica