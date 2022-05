Forma, materassi sartoriali per un riposo di qualità

Redazione - 16 maggio 2022

Forma, brand di carattere per il settore del bedding

Il sonno è un momento fondamentale nella nostra giornata perché garantisce l’equilibrio necessario al corpo e alla mente. Occorre dunque prendersi il giusto tempo per riposare bene, prestando la necessaria attenzione all'ambiente in cui dormiamo e alla qualità del materasso che acquistiamo.

Forma, azienda giovane e di carattere, nasce dalla volontà dei titolari del gruppo Bresci-Guastini e del direttore commerciale Giuseppe Chimienti, con esperienza trentennale nel settore bedding, di introdurre sul mercato prodotti innovativi, per migliorare il riposo e la qualità della vita. I materassi Forma sono progettati e curati nei minimi dettagli, dai tessuti alle imbottiture, dalle lavorazioni ai supporti.

Perché scegliere un materasso Forma

Qualità eccellente, manifattura Made in Italy, ottimo rapporto qualità prezzo, servizio impeccabile ed efficiente: sono molti i motivi per cui scegliere un materasso Forma, ad oggi presente con il proprio marchio in oltre 80 negozi specializzati nel settore bedding in Italia.



Scegliere un materasso Forma significa acquistare un prodotto davvero performante e unico sul mercato, perché per realizzarlo sono stati scelti con estrema attenzione i filati: si tratta di tessuti esclusivi e unici, che vengono lavorati con grande cura e attenzione artigianale per il dettaglio e la manifattura. Ogni scelta stilistica è frutto della capacità creativa di esperti progettisti, come la rifinitura con piping tipica dell'abbigliamento sartoriale, che impreziosisce materassi e guanciali.



Forma propone materassi guanciali realizzati con tessuti ultratecnici, come i filati in fibra di carbonio o mescole con bioceramiche che migliorano il sonno, e rispettosi dell'ambiente, come i filati in poliestere green, per i quali vengono usati solo tessuti riciclati.

Dove comprare un materasso Forma

Forma affida la propria distribuzione unicamente a negozi qualificati e specializzati nei sistemi di riposo, che diventano i migliori interpreti dell'anima dell'azienda. Grazie al costante rapporto di fiducia con i suoi punti vendita, l'azienda intercetta e si fa interprete delle richieste della clientela, a cui offre materassi e complementi innovativi, 100% Made in Italy, frutto di una ricerca continua su materiali e lavorazioni. L'assoluta novità è che Forma consente ai suoi clienti di acquistare un prodotto esclusivo a prezzi assolutamente competitivi, rendendo accessibili a tutti pregio e unicità di materassi fatti su misura per le nostre esigenze. Unico anche il servizio offerto: dal momento del preventivo l'azienda consegna il prodotto ordinato al rivenditore in 5 giorni lavorativi in tutta Italia. I prodotti Forma si dividono in tre differenti collezioni, tutte da scoprire.



Forma desidera estendere la sua rete distributiva affidandosi a riveditori specializzati in esclusiva. Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente l'azienda nella persona del direttore commeciale Giuseppe Chimienti inviando una mail direzione@formabed.it



Scopri l'anima di Forma: www.formabed.it

Classic Collection

Una collezione di materassi realizzati con tessuti prevalentemente naturali e rispettosi dell'ambiente: i filati non sono sottoposti a trattamenti con sbiancanti o additivi chimici; le imbottiture sono naturali e non contengono collanti; il memory è di prima qualità: perché Forma ha a cuore la qualità della vita e la salubrità del riposo.



Questa collezione di materassi si contraddistingue dunque per i tessuti esclusivi e per un design classico, che rivisita la tradizione e omaggia i materassi di un tempo. Tra i modelli della linea il materasso a molle tradizionali Beatrice, con doppio lato invernale ed estivo, rivestito in prezioso jaquard di cotone finemente lavorato, che il cliente può personalizzare scegliendo tra 5 pregiati tessuti impreziositi da ricami con filati argento, cobalto, oro, rame, avorio. E ancora il materasso a molle indipendenti Giotto, con imbottitura composta da falda in misto lana e cotone, unita a uno strato di materiale tecnico Water Foam schiumato ad acqua, altamente traspirante. Il sistema di tenuta perimetrale Dutycool-Box rende compatto e robusto il materasso, garantendone la durata nel tempo.

Sport Collection

Una collezione dinamica, dedicata a un pubblico alla ricerca di prodotto giovane e innovativo. Per i materassi Forma utilizza poliuretani di alta qualità, in parte riciclati in un'ottica Green. Connota l'intera linea la fascia perimetrale con elegante piping proposto in varie colorazioni.



Modello che ha riscosso un grande successo, il materasso in memory Roger è completamente personalizzabile nella lastra con 2 diverse portanze sull’intera superficie, per garantire un riposo ad hoc. Il rivestimento, sfoderabile e lavabile in lavatrice, è realizzato in tessuto in misto cotone e poliestere, contenente filati in Tencel e bioceramiche, che rendono il tessuto termoregolante, antibatterico ed antistatico. Lo speciale trattamento del filato “ICE” regala una gradevole sensazione di fresco a contatto con il corpo. Tessuti innovativi anche per il materasso in memory Jesse, con rivestimento in esclusivo tessuto stretch in misto cotone e poliestere, contenente filati in fibra di carbonio che uniti a quelli in bioceramiche, conferiscono al tessuto caratteristiche antibatteriche e antistatiche, favorendo la sintesi della melatonina durante il riposo e quindi il recupero dallo stress. I filati in poliestere hanno la certificazione “SeaQuality”; sono cioè ottenuti dal riciclo delle plastiche recuperate negli oceani.

Topper& Guanciali