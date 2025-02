Come scegliere i migliori materassi in memory foam

Quanto deve essere alto un buon materasso in memory foam

L'altezza ideale dei migliori materassi in memory foam è compresa tra i 19 e i 25 cm. Chi ha una corporatura robusta o disturbi alla schiena ha bisogno di un supporto adeguato, che solo un materasso con lo spessore giusto può garantire.

La cosa più importante è provarlo prima dell'acquisto. Quando sei in negozio prenditi del tempo per sdraiarti almeno dieci minuti, testando le sensazioni nella posizione in cui dormi abitualmente. Questo passaggio è essenziale per capire se il livello di accoglienza e supporto è davvero adatto alle tue necessità.

Imperial fresh Blue di Manifattura Falomo dona un supporto eccellente con un materasso realizzato in memory e schiume evolute.