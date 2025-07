Materasso in poliuretano: consigli per l'acquisto

Differenza tra materasso in lattice e poliuretano

Rispetto al materasso in poliuretano il materasso in lattice è più elastico quando viene sottoposto alla pressione. Il lattice è un materiale naturale che possiede ottime proprietà traspiranti e una durata della vita più lunga.



Nella scelta bisogna quindi considerare una serie di parametri soggettivi per capire quale modello sia il migliore per noi. Ti consigliamo di provare il materasso prima dell'acquisto, sdraiandoti nelle diverse posizioni in cui sei solito dormire. Solo così potrai trascorrere delle notti all'insegna del massimo benessere.



Il materasso Tempur Pro Mdv Morbido è progettato per alleviare la pressione ed adattarsi ai movimenti del tuo corpo. La sua fodera è rimovibile e può essere lavata in lavatrice.