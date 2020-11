Il Black Friday di Eminflex: materasso Energy al 40%

Redazione - 19 novembre 2020

Energy, il materasso degli italiani

Il Black Friday è una consuetudine ereditata dagli States, coincide con il giorno successivo al Ringraziamento ed è un appuntamento ormai fisso anche in Italia. Rappresenta l’inizio ufficiale dello shopping natalizio nonché l’occasione per usufruire di ottimi sconti e concludere grandi affari. Anche Eminflex, da diversi anni, il “venerdì nero” scende in campo proponendo i suoi materassi a prezzi decisamente vantaggiosi. La massima comodità diventa ancora più accessibile.



Per questo 2020, in particolare, la storica azienda italiana ha scelto di puntare su un modello ben preciso, fra i più apprezzati del catalogo, in grado di mettere tutti d’accordo: Energy. Ma scopriamolo insieme. Un’elevata qualità del sonno è garantita in primis dal sistema Dual Comfort, ovvero dalla diversa composizione dei due lati del materasso, che si traduce in due differenti modi per riposare. Quali? Stiamo per svelartelo.

In cosa consiste il Dual Comfort

Energy di Eminflex, protagonista del Black Friday 2020, è un materasso Dual Comfort: da un lato è caratterizzato da uno strato superiore di 5 centimetri in Fresh Clima a cinque zone a portanza differenziata, che favorisce l’eliminazione dell’umidità prodotta dal corpo e al contempo offre un sostegno ottimale alla colonna vertebrale; ogni parte del corpo, bisogna tenerlo sempre presente, necessita di un’accoglienza diversa.



L’altro lato è invece l’ideale per chi preferisce una superficie più rigida, un appoggio più fermo e solido. Il rivestimento esterno è realizzato in tessuto anallergico, con trattamento antibatterico Hygienic care, interamente sfoderabile e lavabile a 30°C. Energy è anche Soft Orthopedic, cioè ha una struttura che si adatta perfettamente a quella del corpo. L’altezza complessiva è pari a 24 cm circa. E adesso, è arrivato il momento di illustrare la promozione di Eminflex Black Friday.

La promozione Energy Black Friday by Eminflex