Consigli utili su come pulire un materasso dalle macchie

Redazione - 14 settembre 2016

Come togliere le macchie di sangue dal materasso

Quando vuoi sapere come pulire un materasso macchiato, le macchie di sangue possono sembrare difficili da rimuovere. Tuttavia con i giusti metodi, può essere pulito in modo perfetto. Per iniziare, è importante agire subito: prima si tratta la macchia, più facile sarà eliminarla. Prepara una soluzione con acqua fredda e un po’ di sapone neutro o acqua ossigenata, che aiuta a sciogliere il sangue. Inumidisci un panno pulito nella soluzione e tampona con delicatezza la macchia. Trattando questo tipo di macchia evita di strofinare, perché rischieresti di far penetrare il sangue ancora più in profondità. Se il sangue è secco utilizza un detergente enzimatico, che rompendo le molecole dello sporco permette una detersione più facile. Ripeti l’operazione fino a quando l'alone inizia a sbiadire. Infine, tampona la zona con un panno asciutto e lascia asciugare all’aria. Se la macchia persiste, prova a cospargere un po' di bicarbonato di sodio sulla zona. Lascialo agire per alcuni minuti prima di aspirarlo.

Come pulire un materasso macchiato di urina

Può capitare che il materasso si sporchi di urina. Le macchie di pipì possono essere molto fastidiose, soprattutto per via del cattivo odore che lasciano. In ogni caso, è importante agire rapidamente per ridurre al minimo l’assorbimento dell’urina nel materasso. Inizia assorbendo quanto più possibile con carta assorbente, tamponando e mai strofinando. Una soluzione efficace per rimuovere sia la macchia che l’odore è una miscela di acqua tiepida e sapone di Marsiglia. Versa il composto in uno spruzzino e applicalo direttamente sulla macchia. Lascia agire per circa 10-15 minuti, poi tampona con un panno pulito e umido per rimuovere l’eccesso. Per assorbire l’umidità residua ed eliminare gli odori, cospargi un po' di bicarbonato di sodio sulla zona trattata. Lascia agire per qualche ora. Infine, aspira e lascia il materasso a contatto con l’aria per farlo asciugare completamente.

Ecco come togliere le macchie di muffa

Togliere le macchie dal materasso quando si tratta di muffa è una questione di una certa urgenza. Non solo sono antiestetiche, ma possono anche essere pericolose per la salute creando problemi respiratori. Per eliminare la muffa dal materasso, è importante utilizzare prodotti naturali che disinfettano senza danneggiare i tessuti. Spruzza sulla zona interessata una miscela di acqua tiepida con l'aggiunta di limone oppure aceto bianco. Aggiungi anche un cucchiaino di bicarbonato di sodio e otterrai un prodotto che sconfigge naturalmente il fungo. Lascia agire per circa 10 minuti. Strofina in maniera delicata la parte che stai trattando con una spazzola morbida. Una volta completato il trattamento aspira la polvere residua. Lascia il materasso esposto all’aria per permettere che si asciughi completamente. Se possibile, posizionalo al sole. La luce solare è un ottimo fungicida naturale e aiuta a prevenire il ritorno della muffa.

Come igienizzare il materasso col ferro da stiro

Ora ti vogliamo spiegare come pulire un materasso macchiato con il ferro da stiro. Si tratta di un metodo innovativo per igienizzare il materasso e rimuovere i microrganismi. Il vapore caldo penetra nel tessuto, uccidendo batteri e acari della polvere, e rimuovendo anche odori sgradevoli. Per procedere, riempi il ferro da stiro con acqua e scegli la funzione a vapore. Passalo sulla superficie del materasso. Fai attenzione a non fermarti troppo a lungo in un punto per evitare di danneggiare il tessuto. Muovi il ferro lentamente, lasciando che il vapore penetri bene. Dopo il trattamento, lascia asciugare completamente il materasso. Questa tecnica igienizza e aiuta a mantenere il materasso fresco e privo di allergeni.

Elimina le macchie gialle dal materasso

Il materasso può ingiallire nel tempo a causa di sudore, trucco, residui grassi, umidità e altri fattori ambientali. Anche in questo caso un detersivo enzimatico si rivela eccellente. Questo tipo di detersivo contiene enzimi che scompongono le proteine e i grassi presenti nelle macchie. In questo modo rende più facile la loro rimozione. Spruzzalo su un panno umido, strofina e lascia agire per 15 minuti. Quindi tampona con un panno pulito fino alla completa scomparsa dell'alone. Anche il bicarbonato di sodio è perfetto per sbiancare e combattere i cattivi odori. Ha proprietà assorbenti e sbiancanti, ed è un ottimo alleato contro l’ingiallimento del materasso. Mettine una piccola quantità sulla macchia e inumidisci la zona con acqua tiepida usando uno spruzzino. Dopo un quarto d'ora aspira e attendi che la zona sia completamente asciutta prima di rifare il letto.

Ancora qualche consiglio utile