Scopri pro e contro dei materassi in lattice

Le caratteristiche dei materassi in lattice

Quali sono i pregi e i difetti dei materassi in lattice? Per rispondere, dobbiamo innanzi specificare che esistono i materassi in lattice naturale e i materassi in lattice sintetico. Il lattice naturale è una sorta di resina vegetale ricavata da alcune piante tropicali, il lattice sintetico è invece ottenuto tramite la polimerizzazione di idrocarburi come il polietilene.



Le due tipologie di materassi hanno diversi e importanti punti in comune: sono molto elastici, quindi si adattano perfettamente al corpo, sostengono in modo ottimale l’apparato muscolo-scheletrico e permettono anche di mantenere la spinga dorsale in una posizione corretta durante il sonno; quando il carico cessa, ritornano subito alla loro forma iniziale.



I materassi in lattice, sia naturale che sintetico, sono inoltre traspiranti (agevolano cioè la circolazione dell’aria all’interno dell’imbottitura), igienici, anallergici, antibatterici e anti-acari. Attenzione, però: nel caso di quelli naturali al 100 per cento, se non si effettua una regolare manutenzione, c’è il rischio che possano formarsi muffe e funghi.



Rischio che non sorge, invece, nel caso del lattice sintetico. Questo il motivo per cui molti scelgono materassi composti da lattice naturale, sì, ma anche da una percentuale di lattice sintetico. E ricordiamo pure che il lattice sintetico è più durevole e stabile, ma quello naturale è più flessibile. In foto il materasso in lattice naturale Premium di Permaflex.