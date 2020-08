I nostri consigli per non sbagliare la scelta del materasso

Redazione - 15 settembre 2016

Dimmi come dormi e ti dirò che materasso comprare

Anche la posizione che abitualmente si assume durante il sonno è un elemento che deve influire sull’acquisto del materasso. Molti dormono su un fianco; è una posizione molto diffusa, ma bisogna sapere che aumenta fino a 7 volte il peso che si esercita sui punti di pressione come le spalle e, appunto, i fianchi. Quindi è opportuno scegliere un materasso che sostenga adeguatamente soprattutto le suddette parti del corpo: un modello in memory è l’ideale.



Se invece si è soliti dormire supini, ovvero a pancia in su, necessario è un materasso che supporti soprattutto la parte bassa della schiena e assecondi tutta la sua curvatura fisiologica, che non sia eccessivamente duro ma neanche troppo flessibile. Semaforo verde per i modelli in memory e in lattice.



Sono in pochi a dormire proni, cioè a pancia in giù, ma si sappia che in tal caso non va bene un materasso che assecondi le forme del corpo e, di contro, ne serve uno che impedisca ai fianchi e al torca di “affondare”. I materassi in lattice e quelli a molle sono quelli adatti.

Un confronto fra i materiali

Il materiale è un elemento determinante nella scelta del materasso, di conseguenza un confronto fra le varie opzioni risulta indubbiamente utile e aiuta a chiarirsi le idee, evitando errori. Molle : i materassi a molle risultano ancora i più utilizzati; i modelli che oggi vanno per la maggiore sono quelli con molle insacchettate, divise e indipendenti l’una dall’altra. Ci sono anche quelli ibridi , che cioè presentano uno strato nella parte superiore realizzato con altri materiali, per esempio il memory o il lattice. Costano poco e durano a lungo. Se di scarsa qualità e con poche molle, però, i materassi a molle alla lunga creano problemi soprattutto alla schiena.

: i materassi a molle risultano ancora i più utilizzati; i modelli che oggi vanno per la maggiore sono quelli con molle insacchettate, divise e indipendenti l’una dall’altra. Ci sono anche quelli , che cioè presentano uno strato nella parte superiore realizzato con altri materiali, per esempio il memory o il lattice. Costano poco e durano a lungo. Se di scarsa qualità e con poche molle, però, i materassi a molle alla lunga creano problemi soprattutto alla schiena. Lattice: è un materiale naturale (c’è anche quello sintetico ma lo sconsigliamo) che assicura il giusto sostegno alla colonna vertebrale, così come un elevato grado di comfort. Teme però l’umidità e tende a trattenere il calore, quindi il luogo in cui si vive influisce in modo importante.

Abbiamo poi il memory foam: i materassi realizzati con questo materiale sono sempre più richiesti, perché si adattano alle forme del corpo, “plasmandosi” di conseguenza, per poi tornare allo stato di partenza quando ci si alza. Il sostegno è ottimale, la comodità una garanzia. Questi materassi sono addirittura in grado di ridurre – e naturalmente prevenire – i dolori alle articolazioni. Però con il calore del corpo si ammorbidiscono e durante l’estate possono far sentire parecchio il caldo.

Quali caratteristiche deve avere un materasso

La qualità del sonno è strettamente collegata alla qualità della vita. Di conseguenza, fondamentale è scegliere un buon materasso, che innanzi tutto sia ergonomico, cioè sostenga in modo adeguato il corpo, consentendo alla colonna vertebrale di mantenere la sua curvatura naturale e riducendo la pressione di appoggio delle articolazioni.



Ancora, è fondamentale che non risulti né troppo rigido, né troppo morbido; non è una questione del tutto oggettiva, nel senso che molto dipende anche dalle abitudini personali e dalla corporatura. Chi è solito dormire in posizione supina può optare per un materasso più rigido, chi dorme su un fianco per uno meno rigido. Chi ha un peso corporeo notevole deve optare per un modello piuttosto duro e il contrario vale per le persone più esili.



Attenzione anche allo spessore, badate che il materasso non sia troppo sottile e nemmeno troppo alto. Quelli migliori hanno un’altezza compresa fra i 21 e i 30 cm. Sui materiali ci soffermeremo più avanti, intanto vi diamo una dritta: provate il materasso prima di acquistarlo, restare sdraiati almeno un quarto d’ora. E, se possibile, portate con voi il vostro cuscino.

Quanto bisogna spendere per un buon materasso

Il prezzo del materasso dipende da una serie di fattori. In primis il materiale utilizzato per la struttura portante e lo spessore; in linea di massima, i materassi in memory o in lattice richiedono un investimento maggiore di quelli a molle (anche insacchettate).



Incidono poi il tipo di rivestimento esterno e di fodera e la presenza di eventuali plus quali la fascia perimetrale traspirante e le maniglie per girare il materasso stesso.



Da non sottovalutare la lavorazione: i modelli con massello a zone differenziate, per esempio, richiedono più lavorazioni rispetto a quelli con massello normale e quindi costano di più. Allo stesso modo, una lavorazione realizzata a mano fa lievitare il prezzo.



Considerando i materassi matrimoniali e facendo una media, comunque, un modello di ottima qualità costa fra i 600 e i 1.000 euro, mentre uno di qualità più che soddisfacente costa fra i 450 e i 600 euro.

Ogni quanto va sostituito