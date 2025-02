Il giusto relax col materasso matrimoniale in memory foam

Cos'è il memory foam

Il memory foam è un materiale viscoelastico simbolo del massimo comfort. Si tratta di una schiuma evoluta cosituita principalmente da poliuretano, con l'aggiunta di acqua e additivi chimici. Puoi trovare modelli che integrano polimeri naturali come la soia. È un materiale termosensibile che si modella in base alla pressione ed al calore del corpo, distribuendo il peso in modo uniforme.

Dopo essere stato compresso ritorna gradualmente alla sua forma originale. Non trasmette i movimenti da una zona all'altra del supporto, un aspetto utile per chi dorme in coppia. L'innovativa tecnologia a celle aperte ha permesso di migliorarne la traspirabilità.

Manifattura Falomo ti propone Major Wellness, un materasso realizzato in Memory Fresh Blue e Soia. Il supporto è adatto anche a reti reclinabili.