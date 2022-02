Con i materassi Chiardiluna migliora la qualità del tuo riposo

Redazione - 15 febbraio 2022

Dormire bene migliora e allunga la vita

Nella frenesia della vita odierna ritagliarsi del tempo per se stessi e per dormire bene è un lusso. Viviamo un’epoca in cui lavoro e tempo libero si confondono, mentre lo smart working, divenuto consuetudine per molti di noi, ha trasformato le nostre case in uffici, sovrapponendo spesso il tempo di lavoro con il tempo di vita. In tale contesto risulta ancora più importante e prezioso che i momenti dedicati al relax e al riposo siano di qualità.



Dormire bene infatti è una componente vitale per il nostro benessere psicofisico: ci serve per rigenerare il nostro organismo, scaricare lo stress e garantirci un recupero energetico ottimale. Sappiamo anche cosa succede quando il corpo non dorme abbastanza. La privazione del sonno può causare una serie di problemi mentali e fisici, inclusa la compromissione della capacità di pensare chiaramente, mettere a fuoco, reagire e controllare le emozioni.



Per migliorare la qualità e la durata del sonno la scelta del materasso che utilizziamo è fondamentale. Il materasso perfetto deve sostenere il nostro corpo in un momento in cui la muscolatura si rilassa e soprattutto deve permetterci di acclimatarci in ogni stagione. La temperatura ideale, infatti, ci fa addormentare velocemente ed evitare spiacevoli micro-risvegli notturni a causa dell’eccessivo calore. È inoltre molto importante che il materasso permetta alla colonna vertebrale di mantenere la sua ergonomia, la sua naturale curvatura, alleviando dolori e tensioni muscolari e distribuendo il nostro peso del corpo in modo adeguato. Affidiamoci dunque a prodotti di qualità, come i materassi Chiardiluna, azienda che da oltre 50 anni si prende cura del nostro sonno.

Perché scegliere un materasso Chiardiluna

I materassi Chiardiluna sono prodotti interamente in Italia, nei pressi di Firenze: mani esperte da oltre 50 anni lavorano sapientemente materiali pregiati ed innovativi in grado di produrre sistemi letto con un’ottima traspirazione ed ergonomia.



I sistemi di riposo Chiardiluna sono frutto di ricerca e di continua innovazione. L’azienda toscana sa coniugare la tradizione artigianale, l’attenzione per il benessere e per l’ambiente con il know-how tecnologico e il sistema Just in Time che permette di avere un prodotto "fresco" che non stazioni invecchiando nei magazzini.



Per realizzare i vari modelli di materassi Chiardiluna vengono utilizzate fibre naturali completamente anallergiche ed antiacaro, in grado di aumentare la traspirazione al contatto con la pelle, scelta ideale sia in estate che inverno. I sistemi letto Chiardiluna sono tecnologicamente avanzati e altamente traspiranti: ricreano il microclima notturno ideale per favorire il corretto grado di climatizzazione oltre a fornire un ottimo supporto ortopedico per la schiena, molti materassi sono infatti certificati dispositivo medico di classe 1. Il catalogo include linee distinte, per risolvere esigenze specifiche della clientela: dal materasso per lo sportivo a quello perfetto per le persone che soffrono di allergie...

La serie Superior, materassi fatti a mano

La serie Superior è l’eccellenza del riposo e include materassi fatti interamente a mano con materie prime nobili, caratterizzati dal massimo comfort e climatizzazione con design e finiture eleganti, di livello. A questa collezione appartiene il materasso LUX, composto da materiali pregiati e perfettamente rifinito, con trapuntatura Capitonnè per enfatizzare l’accoglimento. Il massimo comfort è garantito dal connubio tra molle insacchettate e memory con fresca e confortevole imbottitura in Cachemire e Seta. La climatizzazione è affidata al tessuto a base naturale in raso di Tencel® + smart temp, che insieme all’innovativo memory TH, riesce a mantenere la temperatura ideale per dormire, in ogni condizione atmosferica e stagione. Lux regala un’esperienza di piacere unica nel suo genere.

La serie Ergonomic, materassi dalle elevate prestazioni

La serie Ergonomic è pensata per rispondere a esigenze di riposo diverse. Le schiume Memory ad alta densità e altissima traspirazione alleviano dolori muscolari e alla schiena, regalando un comfort unico, mentre i tessuti a base naturale di Tencel® o Seacell® proteggono dalle allergie, anche da contatto. In questa collezione troviamo il materasso KS, studiato per supportare perfettamente la schiena e distribuire il peso del corpo in modo da non creare punti di eccessiva pressione – un materasso memory supertraspirante con tessuto di rivestimento sfoderabile e lavabile in acqua, composto da filati naturali in Tencel e Seta che garantiscono un’elevata traspirazione grazie alle capacità di interscambio di calore ed umidità.

La serie Classic, l'evoluzione del materasso a molle