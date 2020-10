Come scegliere i materassi per bambini

Le caratteristiche imprescindibili dei materassi per i bambini

I materassi per bambini devono avere caratteristiche ben precise. Innanzi tutto è fondamentale che si adattino perfettamente al lettino, ovvero non si creaino spazi nei quali potrebbero restare incastrate le gambe e le braccia. Proprio per quanto riguarda le misure del materasso, gli standard sono i seguenti:

60 x 120 cm per i bambini di età compresa tra 0 e 5 anni.

per i bambini di età compresa tra 0 e 5 anni. 70 x 140 cm per i bambini da 0 a 7 anni.



Lo spessore, invece, dovrebbe essere fra i 10 e i 13 cm. Pensare che più un materasso è alto, più risulta comodo è un luogo comune da sfatare. E ancora, è necessario che sorregga in modo ottimale il peso dei bimbi, assecondi la forma del loro corpo e sostenga la colonna vertebrale: sono in un’età delicata, quella della crescita, per cui anche durante il sonno è importante evitare che assumano posture errate.



I materiali hanno naturalmente un ruolo di primo piano, sia quelli relativi all’imbottitura che quelli usati per la fodera, ma su tale questione ci soffermeremo più avanti in modo approfondito. Quanto alle certificazioni e alle etichette, la loro presenza rappresenta una garanzia di qualità.



Se il materasso e la fodera sono certificati Oeko Tex o Certipur, per esempio, vuole dire che è stata fatta un’ottima scelta. Cioè che nel processo produttivo non sono state utilizzate sostanze nocive. Se il piccolo soffre di allergie sarebbe opportuno optare per un materasso dotato della certificazione Ecarf, prendete nota. La normativa vigente, bisogna saperlo, stabilisce che sulla superficie dei materassi destinati ai bambini non debbano esserci parti staccabili (per esempio bottoni e lacci) che, se ingeriti, potrebbero causare il soffocamento.