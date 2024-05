Quale materasso scegliere per garantire un sonno confortevole

Redazione - 30 luglio 2019

Alcuni fattori da considerare per scegliere il materasso

Il sonno svolge un ruolo essenziale nel mantenimento del nostro benessere fisico e mentale, rappresenta il momento della nostra vita durante il quale corpo e mente si rigenerano, garantendo il recupero energetico ed emotivo. Quando si deve decidere quale materasso scegliere occorre assicurarsi che offra il giusto sostegno al corpo, mantenendo una postura anatomica corretta. È fondamentale che sia abbastanza rigido per fornire un adeguato supporto, ma non eccessivamente da risultare scomodo; la scelta di questo parametro è principalmente soggettiva e dipende anche dal peso della persona. I soggetti con una corporatura robusta potrebbero preferire un materasso più rigido, mentre chi ha una figura più esile potrebbe apprezzare un materasso più flessibile, in grado di adattarsi meglio alla forma del corpo. Allo stesso modo chi dorme sulla schiena potrebbe preferire un prodotto più compatto per sostenere la colonna vertebrale, mentre chi dorme di lato può optare per un modello più morbido, per permettere alle spalle di mantenere una posizione confortevole. È considerata una buona pratica, prima dell'acquisto, sdraiarsi sul materasso e provare le diverse posizioni di sonno abituali, ognuno ha esigenze diverse e occorre trovare quello che meglio si adatta alle nostre particolari necessità. Treca Paris propone Paris Vienne-Venise, una sospensione che abbina uno strato di micro-molle rivestite a molle insacchettate di tipo classico. Potrete cosi godere della freschezza del lino sul lato estivo e del calore della lana di cammello su quello invernale.

Quali sono le dimensioni dei materassi

Materasso singolo o a una piazza: 80/90 cm di larghezza per 190/200 cm di lunghezza, perfetto per un solo utilizzatore.

Materasso matrimoniale o a due piazze: 160/170 cm di larghezza e una lunghezza di 190/200 cm, ideale per due persone.

Materasso a una piazza e mezza: progettato per offrire maggiore spazio rispetto al singolo, ma per una sola persona. Ha una larghezza di circa 120 cm e una lunghezza di circa 190 cm.

Materasso alla francese: meno diffuso e adatto per due persone, è leggermente più largo di un modello a una piazza e mezza, con una larghezza di circa 140 cm e una lunghezza di circa 190 cm.

: meno diffuso e adatto per due persone, è leggermente più largo di un modello a una piazza e mezza, con una larghezza di circa 140 cm e una lunghezza di circa 190 cm. Gli articoli su misura offrono soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di ogni individuo. La collezione Chandon di Colunex presenta una miscela personalizzata delle migliori fibre naturali del mondo come seta, lino, lana merino e bambù, che promuovono perfettamente i benefici essenziali per un sonno sano: comfort, ventilazione e sostegno. Il topper integrato offre un comfort ancora maggiore.

Scopri quale materasso scegliere considerando il suo materiale

Il materasso a molle è indicato per chi preferisce una portanza consistente. Può presentare molle tradizionali, che offrono un'unica ampia zona di supporto, o molle indipendenti ed insacchettate, che, distribuendo il peso in modo uniforme per zone evitano punti di pressione. Questi materassi favoriscono la circolazione dell'aria interna, garantendo una sensazione di freschezza durante il riposo.

Il materasso in lattice può essere realizzato in lattice naturale, molto elastico, oppure in lattice di sintesi, meno elastico ma più stabile. Progettato con zone di supporto differenziate, offre un sostegno abbastanza rigido ma flessibile, adattandosi alle forme del corpo; è anallergico e antiacaro, inoltre, favorisce la traspirazione corporea. Rappresenta un'ottima soluzione per coloro che si muovono molto durante il sonno, poiché il prodotto assorbe rapidamente i movimenti del corpo.

può essere realizzato in lattice , molto elastico, oppure in lattice di , meno elastico ma più stabile. Progettato con zone di supporto differenziate, offre un sostegno abbastanza rigido ma , adattandosi alle del corpo; è e , inoltre, favorisce la corporea. Rappresenta un'ottima soluzione per coloro che si molto durante il sonno, poiché il prodotto assorbe rapidamente i movimenti del corpo. Il materasso con schiuma di poliuretano, conosciuto anche come memory foam, si adatta alle nostre forme senza creare punti di pressione focalizzati, promuovendo il rilassamento muscolare. Tuttavia, il processo di riadattamento alle nuove posizioni non è istantaneo, una caratteristica non apprezzata da tutti. Origin di Dorelan, con tecnologia Myform Memory Clima, garantisce la costante termoregolazione, trattenendo e rilasciandolo il calore quando necessario. Il materasso Idea Blu di Manifattura Falomo è realizzato in 100% lattice naturale ed è caratterizzato da una particolare lavorazione in grado di garantire un’ottima traspirabilità per un microclima sempre asciutto.‎ Ergosana 7 di Doimo Armonie Del Sonno: struttura a 800 molle indipendenti, nella versione matrimoniale, dà vita ad un supporto ergonomico e automodellante che, grazie all’utilizzo delle 7 zone di portanza differenziate, permette al corpo di ricevere un sostegno calibrato, puntuale in ogni parte di esso, indipendentemente dalla posizione assunta durante il sonno.

L'importanza dell'altezza del materasso