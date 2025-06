Rete elettrica per letto: guida per un acquisto consapevole

Scopri come funziona

La rete elettrica per letto può essere dotata di uno o due motori, chiamati in gergo attuatori, con potenze differenti in base alle esigenze.

Il controllo del sistema avviene tramite una pulsantiera o un telecomando, generalmente alloggiati nella struttura. I modelli di fascia alta includono tecnologie wireless senza fili e app dedicate.

Alcuni dispositivi integrano batterie, per fronteggiare problemi in caso di blackout elettrici.



Dem Armonie del Sonno propone la rete elettrica Duttila 300 con struttura in massello multistrato di faggio. Include un sistema di emergenza.