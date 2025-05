Materasso matrimoniale a molle, caratteristiche e tipologie

Per chi va bene il materasso a molle

Come premesso le opzioni presenti sul mercato consentono la scelta del materasso matrimoniale a molle più adatto alle nostre esigenze, tenendo conto delle specifiche necessità posturali e della morfologia del corpo.

In generale possiamo affermare che sono adatti a soggetti che manifestano una sudorazione notturna marcata e che non necessitano di una spiccata sensazione di calore durante il periodo invernale.

I modelli a molle insacchettate assicurano una buona risposta elastica, ma meno efficace rispetto a quella offerta dal materasso matrimoniale in memory foam.

Sono comunque una risposta adeguata a chi soffre di fastidi cronici al collo o alla schiena e desidera un supporto in grado di offrire un sostegno ergonomico progressivo.



Hill è il materasso matrimoniale a molle Permaflex. È dotato di 1800 molle indipendenti ed offre 7 zone di portanza differenziata. La struttura interna assicura il giusto ricircolo dell'aria.