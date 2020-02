Scopri i modelli di tavoli da giardino in ferro Ikea

Redazione - 20 marzo 2015

Pregi e difetti dei tavoli in ferro per l’esterno

Se state considerando l’idea di acquistare un tavolo in ferro per il vostro outdoor, è bene che abbiate consapevolezza dei pro e dei contro di tale scelta. Innanzi tutto, il ferro è campione di resistenza: dura praticamente in eterno.



Al contrario del legno non si scheggia, al contrario della plastica non c’è il rischio che si rompa. Nemmeno un forte urto può danneggiarlo. Dal punto di vista estetico, i tavoli in ferro non trasmettono lo stesso calore di quelli in legno ma sono comunque dotati di fascino.



Costano più di quelli in plastica, bisogna tenerlo presente. E devono essere protetti dagli agenti atmosferici, in particolare dalla pioggia, altrimenti si forma la ruggine: ecco, abbiamo appena esposto gli unici due difetti, se tali possiamo considerarli.



In questa guida vogliamo passare in rassegna i tavoli da esterno proposti da Ikea cominciando dal modello Saltholmen, che più precisamente è in acciaio (una lega del ferro). Si tratta di un tavolo a ribalta, quindi allungabile, ma ne esiste un’altra versione che state per scoprire.

Il tavolo rotondo Saltholmen

Il catalogo Ikea si è arricchito con una nuova versione del tavolo Saltholmen, cioè quella rotonda con diametro pari a 65 cm. Il materiale utilizzato, anche in questo caso, è l’acciaio. Il prezzo è pari a soli 27 euro. L’abbiamo scelto perché è ideale anche per chi non dispone di grandi spazi.



Come potete vedere dalle foto che pubblichiamo, questo tavolo può essere collocato in una veranda, insieme ad altri arredi, e offre un buon livello di comfort a fronte di un ingombro molto ridotto. Va bene persino per i balconi (un esempio nella seconda foto), accompagnato da due sedie.



Ed essendo pieghevole, quando viene richiuso praticamente sparisce (terza foto). Non richiede alcuna manutenzione, per pulirlo è sufficiente utilizzare acqua e un po’ di sapone neutro. Bisogna però conservarlo in un ambiente interno e, se invece non si ha altra scelta che lasciarlo all’esterno, importante è coprirlo con un telo impermeabile.

Legno e ferro per il tavolo Tärnö

Un altro tavolo da giardino Ikea che ci piace è Tärnö, prima di tutto perché ha il piano in legno di acacia e i mix materici (le gambe sono in acciaio) sono sempre d’impatto, molto interessanti. Inoltre il prezzo è a dir poco contenuto: costa 15 euro.



Se si acquista il set intero, che comprende anche due sedie, si spendono fra i 50 e i 55 euro (dipende dalla presenza dei cuscini o meno). C’è da dire che Tärnö garantisce stabilità su qualunque tipo di suolo: sul prato, sul terriccio, sui ciottoli, sulle piastrelle, su tavole di legno.



Inoltre, proprio come il tavolo rotondo Saltholmen, questo tavolo si rivela un’opzione vincente anche sulle verande, sui balconi, più in generale negli spazi parecchio contenuti. Possiamo considerarlo una sorta di jolly, insomma. E ricordiamo che è pieghevole, il che rappresenta un ulteriore pregio. Per quanto riguarda la manutenzione, è consigliabile trattare regolarmente il piano con un mordente.

Tavolo Läckö e 2 sedie da giardino

Abbiamo poi il tavolo Läckö, che è in acciaio ma anche ispirato ai tradizionali arredi da giardino in ferro battuto. Si caratterizza per il design classico, quindi, ma al contempo originale. L’originalità è data dalla particolare forma delle gambe.



Non è un tavolo pieghevole e può ospitare dalle 2 alle 4 persone. Lo si può comprare singolarmente, spendendo 30 euro, oppure con le due sedie abbinate, con o senza cuscini (e il prezzo varia da 85 a circa 100 euro).



Di questo tavolo apprezziamo l’estetica in primis, sì, ma anche la robustezza e la stabilità: è possibile metterlo davvero ovunque con la certezza di godere di un piano d’appoggio sempre ben fermo. Non richiede manutenzione ma durante i mesi invernali si raccomanda di conservarlo in uno spazio interno e possibilmente coprirlo.

Il tavolino in acciaio Tranarö