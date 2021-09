L'edizione 2021 di Cersaie sarà in presenza e digital

Redazione - 02 marzo 2021

Cersaie 2021 è pronto a ripartire

Finalmente torna Cersaie, la più importante manifestazione fieristica dedicata alla ceramica e all’arredobagno. L’edizione 2021 sarà in presenza, dopo un anno di assenza causa Covid.



Il desiderio di tornare a incontrarsi, nel rispetto dei più stringenti protocolli di sicurezza imposti da Bologna Fiere, e di presentare in anteprima mondiale le proprie novità di prodotto, ha convinto 623 espositori di 28 Paesi a partecipare a questa edizione di Cersaie, che sarà organizzato in 15 padiglioni. La location abituale è la Fiera di Bologna, dove la manifestazione si svolgerà dal 27 settembre al primo ottobre.



Ad esprimere l'ottimismo e il desiderio di ripresa del settore è anche il nuovo manifesto fieristico, composto da un cubo (elemento grafico distintivo del logo Cersaie) che si apre in più moduli (OPEN), i quali a loro volta assumono forme tridimensionali. Il risultato è una molteplicità di pixel che, dinamicamente, si traducono in nuove possibilità e nuovi scenari (EVOLUTION). Anticipiamo anche che il Padiglione 18 Contract Hall ospiterà alcuni brand che amplieranno la gamma dei prodotti storicamente presenti a Cersaie: cucine, finiture da interno ed esterno, illuminotecnia e domotica, design outdoor e tecnologie per il wellness sono le new entry. Il nuovo Padiglione 37, d'altra parte, renderà possibile una migliore distribuzione degli operatori professionali. Stai programmando la tua visita in fiera? Puoi scaricare gratuitamente i biglietti di Cersaie dal sito della manifestazione!

Dall'arredo bagno alla ceramica, ecco le novità che vedremo al Cersaie

Ma quali sono le novità che vedremo in fiera quest'anno? Dai rivestimenti ceramici all'arredo bagno eccovi alcuni assaggi in anteprima.



Parola d'ordine per l'arredo bagno sarà la funzionalità: i nuovi mobili sono versatili e componibili, per consentire le migliori soluzioni progettuali in bagni piccoli o in metrature più generose. Estetica contemporanea, ampia gamma di colorazioni e finiture, tra cui effetto legno o cemento, e una particolare attenzione ai dettagli, per personalizzare in ogni aspetto la sala da bagno. I lavabi assumono forme e colorazioni inedite, che traggono ispirazione dalla natura.



Il gres è ancora protagonista per quanto riguarda i rivestimenti: le piastrelle sono decorate, i grandi formati riproducono fedelmente l'aspetto di pietre e mosaico. I colori attingono al mondo naturale: si va dalle tonalità pastello (azzurri e verdi) ai colori scuri ispirati alle pietre e al mare, alle nuance terrose, fino all'inedito effetto "carta da parati", grazie alle tecniche di stampa digitale sul Gres porcellanato.

Cersaie Digital, tutte le informazioni