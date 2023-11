Efficienza energetica, calore rapido, consumi contenuti con il riscaldamento a pavimento a secco

Redazione - 29 maggio 2023

Il comfort e l'efficienza del riscaldamento a pavimento a secco: una soluzione innovativa per il tuo ambiente

Riscaldare i vari ambienti di casa in modo costante ed uniforme grazie al calore che arriva dal basso. È il riscaldamento a pavimento a secco, un sistema radiante costituito da un gruppo di tubazioni collocate sotto il pavimento sulle quali vengono poi disposti pannelli isolanti di vario tipo, in genere di poliuretano espanso (ma anche ad esempio in polietilene espanso, fibra di legno e di sughero, polistirene). Possono essere previste strutture superiori come reti metalliche per contenere le tubazioni e agevolare la diffusione del calore, uniformandola, appunto.

L’applicazione di tale tipo di sistema radiante viene effettuata senza l’uso di massetti o calcestruzzi.

Il riscaldamento a pavimento a secco è legato a diverse considerazioni utili: presenta spessori molto ridotti;

può essere disposto su una pavimentazione esistente;

è facile e rapida la posa;

è facile e rapida la posa;

l'ambiente si riscalda molto rapidamente. Tra le applicazioni più frequenti del sistema Eco-Dry di FloorTech c'è quella con parquet in legno prefinito a posa flottante: prevede la posa diretta del rivestimento sopra l'impianto a secco con la sola interposizione di un materassino anticalpestio tra rivestimento e impianto radiante stesso.

Come funziona il riscaldamento a pavimento a secco: vantaggi e caratteristiche distintive

La fonte di calore che dal pavimento si irradia in tutto l’ambiente, è legata al riscaldamento dell’acqua in movimento grazie al sistema di tubazioni e pannelli dedicati, raggiungendo temperature ideali e mantenendole in maniera regolare.

Questo, per il riscaldamento a pavimento a secco, consente una maggiore efficienza energetica, meno sprechi, più risparmi.

Oltre a tali elementi, ci sono altri vantaggi in questa scelta: l’ambiente è più sano poiché non ci sono correnti che movimentano polveri e acari, e conseguenti produzioni di allergie;

si riduce la formazione di muffa;

si può accedere alle agevolazioni fiscali, fino al 50% in caso di ristrutturazioni;

la manutenzione è contenuta;

la manutenzione è contenuta;

si può camminare scalzi in modo piacevole eliminando tappeti ricettacoli di polvere. È una soluzione per vari pavimenti il pannello a bugne Fonterra Base Rossl 15 by Viega Italia, pratico, trasportabile con facilità, srotolabile, ritagliabile, dotato di clip che si inseriscono facilmente premendole con i piedi, per fissare le tubazioni. La particolare guarnizione a labirinto evita eventuali infiltrazioni d'acqua.

Design senza compromessi: integra il riscaldamento a pavimento a secco nel tuo progetto di arredamento

Il riscaldamento a pavimento a secco è sempre più apprezzato in numerosi progetti architettonici.

Non solo perché fa risparmiare e garantisce tepore ed efficienza energetica nelle stanze di casa, ma in quanto può essere utilizzato in ogni tipo di abitazione, nuova o in ristrutturazione, e in qualsiasi stile.

Dal mood più essenziale e/o urban a quello più tradizionale e/o classico, i sistemi radianti permettono di avere stanze libere dai caloriferi, spesso poco gestibili per approntare un arredo senza ingombri. Gli interior danno spesso l’idea di essere più ampi e consentono declinazioni creative senza limitazioni nelle composizioni che più aggradano.

Sedie, divani, persino le tende, potranno così essere disposti a piacere nelle stanze senza il problema del termosifone la cui vicinanza, come si sa, li può rovinare e non consente una maggiore resa del calore.

Inoltre, l’assenza dei caloriferi evita sicuramente di avere quelle antiestetiche macchie di fumo che talvolta fuoriescono dagli elementi magari non in perfetto funzionamento.

Alla luce della sostenibilità, per il riscaldamento per i pavimenti a secco, Rehau ha concepito un nuovo pannello sagomato realizzato da materia prima derivante da fonti rinnovabili, da scarti di lavorazione e materiale riciclato: è Varionova Green con una minore impronta di carbonio.

Considerazioni pratiche e consigli per l'installazione del riscaldamento a pavimento a secco