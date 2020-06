Modelli e costi dei portasciugamani di Ikea

Redazione - 30 settembre 2016

I portasciugamani da parete

Un bagno senza accessori è un bagno a metà. Un bagno invece dotato degli oggetti giusti raggiunge i massimi livelli di comfort e praticità. Se siete d’accordo ma non disponete di un budget elevato, la soluzione si chiama Ikea: il gigante del low cost vanta una proposta ricca e variegata. Cominciamo da un elemento indispensabile, cioè il portasciugamani da parete.



I modelli messi in vendita da Ikea appartengono a differenti tipologie: si va dalle classiche barre in metallo o policarbonato, da fissare tramite tasselli o ventose, ai ganci salvaspazio. Decisamente comodi anche gli appenditutto, che possono essere utilizzati sia per gli asciugamani che per gli indumenti.



E ancora, da Ikea si trovano mensole con portasciugamani in acciaio inox molto adatte ai bagni piccoli, perché permettono di sfruttare le altezze con la loro versatilità e tenere l’ambiente in ordine. A prescindere dal prodotto scelto, si spendono meno di 20 euro (e per i ganci ne bastano anche 5-7).

I portasalviette a bracci

Come si deduce subito dalla definizione stessa, il portasalviette a bracci sono caratterizzati da bracci girevoli che permettono di sistemare e avere sempre a portata di mano più asciugamani; disponibili sul mercato a parete o piantana, sono un’ottima soluzione per le coppie e le famiglie.



In questo caso, però, Ikea si rivela piuttosto carente: nel catalogo troviamo infatti soltanto due portasalviette a bracci, entrambi realizzati in acciaio inossidabile, dotati di tre aste allungabili che li rendono adatti anche agli asciugamani più ampi e progettati per essere fissati al muro tramite apposite viti.



Il primo modello si chiama Brogrund e lo vedete nella foto; la lunghezza massima del braccio è pari a 63 cm, quella minima a 43 cm. La larghezza è pari a 3 cm e l’altezza a 15 cm. Costa 12 euro. Il secondo modello appartiene invece alla serie Voxnan e costa 14 euro.



Presenta un’elegante finitura cromata lucida e antiruggine. Misure: lunghezza massima braccio 65 cm, lunghezza minima braccio 45 cm, larghezza 3 cm, altezza 16 cm.

Gli attaccapanni per porta

L’attaccapanni per porta è un accessorio davvero strategico, una scelta vincente per i bagni di dimensioni contenute. Permette di sfruttare una superficie che solitamente resta inutilizzata, appunto quella della porta, e utilizzare le pareti in altri modi, oppure lasciarle libere per ottenere un senso di maggiore ariosità.



Gli attaccapanni di questo tipo firmati Ikea hanno una caratteristica che si è rivelata vincente: non si fissano tramite chiodi, viti o tasselli, bensì si agganciano al bordo superiore della porta. L’operazione richiede una manciata di secondi e in più è possibile spostare l’attaccapanni in qualsiasi momento.



Può essere usato per appendere asciugamani, accappatoi, indumenti, borse. Le misure, i prezzi e i materiali variano a seconda del modello: Enudden, che vedete nella prima foto, è largo 35 cm, alto 13 cm ed è in acciaio e plastica. Costa 5 euro.



Voxnan (seconda immagine) è in acciaio, zinco e plastica; la larghezza è pari a 36 cm, l’altezza a 12. Prezzo: 10 euro. Costa invece 9 euro Tjusig (terza foto), realizzato in betulla massiccia, acciaio e plastica. Lunghezza 60 cm, altezza 8 cm.

Caratteristiche, opinioni e prezzi