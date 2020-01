Accessori doccia: gli indispensabili

Redazione - 23 settembre 2015

Quali accessori non possono mancare in un box doccia

Scegliere gli accessori giusti per il box doccia significa renderlo più comodo e funzionale e godersi fino in fondo i momenti di sacrosanto relax. Ma quali sono gli oggetti che non possono mancare? Innanzi tutto un contenitore che permetta di avere a portata di mano il bagnoschiuma e lo shampoo.



Le proposte in commercio sono numerose e la scelta dev’essere dettata dalle preferenze personali, però facciamo presente che i cestelli sono più igienici dei contenitori chiusi: non c’è il rischio che sul fondo si accumulino acqua e residui di detergente. L’alternativa più valida? Le mensole per doccia.



Molto utile anche il tappetino antiscivolo; è preferibile un modello con ventosa, che non si sposta, e consigliamo di accertarsi che sia anche antimuffa. Sulla parete esterna del box si possono applicare dei ganci o piccoli appendiabiti per asciugamani e accappatoi e invitiamo a considerare anche i portasalviette da appoggio.



Se lo spazio all’interno della cabina è ampio, perché non mettere anche uno sgabello o far installare una seduta?



In foto il portaoggetti Basket di Vismaravetro in acciaio inox e vetro, disponibile per installazione ad angolo o a parete.

Gli accessori doccia di design scelti da noi

Ritenete che i dettagli siano fondamentali e desiderate il massimo, in tal senso, anche per il vostro box doccia? Allora vogliamo mostrarvi gli accessori di design scelti da noi. Iniziamo con Billo, appendiabiti singolo proposto da Antonio Lupi: è in acciaio satinato, minimalista ed elegante ma anche pratico. Altezza 8,3 cm, larghezza 2,5.



Nella seconda foto vedete una proposta firmata Rexa Design: è una seduta squadrata in poliuretano dotata di supporto cromato per il fissaggio al muro. Si piega verso il basso, in modo da non occupare spazio quando non serve. La lunghezza è pari a 36 cm, la profondità è pari a 35 cm.



Ecco poi il portaoggetti G•Cloud di Gedy, in alluminio e vetro temperato, finitura spazzolata. Dimensioni: 26x26x30 cm. Capacità di carico: 5 kg. Infine Tulip, portasapone in Tecnoblu firmato Arblu, decisamente diverso dai “soliti”. Dimensioni: 25x10x9 cm.

Accessoriare la doccia con Ikea

Se disponete di un budget piuttosto contenuto da dedicare agli accessori doccia, puntate su Ikea: troverete diverse soluzioni soddisfacenti ed economiche. Costa soltanto 7 euro, per esempio, il cestello con ventosa Tisken che vi mostriamo nella foto; è invece pari a 10 euro il prezzo della mensolina in acciaio cromato 24x4 cm Brogrund (seconda foto).



Ci piace anche la pedana in legno di acacia Hyllen, 45x45 cm; sul lato inferiore c’è del silicone che la tiene ferma. Prezzo: 13 euro. Ikea propone inoltre scaffali angolari per doccia, portaoggetti a uno o due piani, altri tipi di mensole, ganci con ventosa, portasaponi di varie tipologie e misure.



La spesa massima si assesta sui 16 euro, quella minima è pari a 5 euro. Sono prodotti semplici, è vero, ma abbastanza resistenti e accattivanti dal punto di vista estetico. Sul catalogo c’è l’elenco completo con foto e descrizioni, ma il consiglio è sempre quello di andare a vedere di persona.

