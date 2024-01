Come arredare il bagno con gli accessori e dove posizionarli

Quali accessori non possono mancare in un bagno

È essenziale comprendere come arredare il bagno con gli accessori, si tratta infatti di un ambiente in cui funzionalità ed estetica devono andare di pari passo:

Tra gli accessori che non possono mancare ci sono sicuramente i portasalviette, sono disponibili sul mercato in varie dimensioni, con forme dal design particolare e moderno, possono essere classici, a snodo o ad anelli, oppure sotto forma di semplici ganci. La scelta è ampia: se non si desidera forare le pareti, ci sono modelli fissabili con biadesivo.

È importante evitare la formazione di depositi di sporcizia su piatti doccia o bordi vasca, utilizzando portaoggetti sospesi e forati per shampoo, balsamo e bagnoschiuma; la versatilità di questi elementi consente di spaziare dai porta tutto universali alle soluzioni compatte angolari.

I portasapone e il portaspazzolini sono fondamentali per mantenere pulito e in ordine il bagno, opta per oggetti da appoggio o fissati a muro.

Utilizza un porta rotoli per una soluzione comoda ed igienica, evita di appoggiare la carta igienica su superfici non adeguate, optando per un prodotto fissato al muro oppure una piantana apposita.

È indispensabile collocare un cestino che contenga i rifiuti non scaricabili nel WC, ad esempio un modello con apertura a pedale, disponibile nelle più svariate forme, colori e materiali. Aggiungere un piccolo specchio ingranditore al bagno permette di svolgere attività di precisione con maggiore facilità.

Arblu propone un arredobagno con accessori e complementi progettati per offrire soluzioni compositive adattabili ad ogni tipologia di bagno e arredo.