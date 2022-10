Una guida utile alla scelta dello specchio per il bagno

Quale forma prediligere per lo specchio del bagno

Lo specchio in bagno è un complemento di arredo indispensabile: per truccarsi, per pettinarsi, per radersi, ha una funzione innanzitutto pratica ma anche estetica, andando a completare l'arredo dell'intero ambiente e rendendolo più ampio e luminoso.

Tante le forme e le dimensioni disponibili per questo accessorio. Come sceglierlo senza commettere errori? Ecco la nostra guida, in collaborazione con Ideagroup, azienda leader nel settore dell'arredo bagno.

Partiamo dalla forma: gli specchi bagno rettangolari, scelta più diffusa e tradizionale, offrono il vantaggio di una grande superficie riflettente, hanno linee regolari e pulite che ben si integrano con l'arredo moderno dalle squadrato e geometrico e possono essere valorizzati e resi eleganti con retroilluminazione a LED.

Da qualche tempo molto apprezzati sono anche gli specchi rotondi, tornati di moda e ideali per "ammorbidire" le forme spigolose del mobile sottostante. Un suggerimento? Abbinateli a una bella carta da parati o a un rivestimento ceramico con decori floreali o ispirati alla natura, dato che la forma tonda lascia più esposta la parete che può essere così valorizzata e messa in risalto.

Se il bagno è grande osate con una specchiera XXL oppure con un modello dalla forma particolare (esagonale, ovale, asimmetrico) o provvisto di una cornice decorativa. Se invece avete bisogno di spazio in più per riporre oggetti d'uso quotidiano, optate per una specchiera con contenitore.