Personalizzazione assoluta con gli specchi bagno Ideagroup

Specchi per il bagno, accessori indispensabili

In bagno anche i dettagli contano: tra gli accessori indispensabili c’è sicuramente lo specchio, che tutti noi utilizziamo durante le nostre attività quotidiane: truccarci, pettinarci, raderci, metterci in ordine. Gli specchi nel bagno completano l’arredamento e sono capaci, perché oggi proposti in dimensioni e forme davvero versatili, di caratterizzare l’ambiente. Da sempre Ideagroup fa della personalizzazione il suo cavallo di battaglia, riservando grande attenzione a una forte modularità, a un’ampia scelta di materiali e a una ingente gamma di colorazioni. Il Cersaie 2016 è stato la vetrina per il lancio delle nuove specchiere presentate dall’azienda: modelli di design eleganti e funzionali, resi efficienti grazie all’utilizzo di illuminazione a led.