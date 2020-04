Con la tecnologia NRS® di Falmec la cappa non fa più rumore

Redazione - 10 aprile 2020

: È possibile avere una cappa silenziosa?

Cosa ci si aspetta da una moderna cappa da cucina? Generalmente la si vuole: silenziosa;

capace di eliminare completamente odori e vapori;

bella e dal design accattivante;

facile da mantenere pulita. Ma è possibile ottenere tutti questi desiderata in un unico prodotto? Basta controllare 3 caratteristiche del modello: silenziosità, potenza e design.

Soffermiamoci sulla prima qualità e approfondiamone il concetto. Una cappa rumorosa emette un suono indesiderato e fastidioso che arreca disturbo alle normali attività che si svolgono in cucina: preparazione dei pasti, conversazione e ascolto di musica e tv.

Il rumore dipende dal passaggio dell’aria aspirata che attraversa i condotti di aerazione ed è direttamente proporzionale alla velocità di funzionamento.

I valori di rumorosità possono essere letti nell’etichetta energetica, ottenendo così un dato oggettivo sul quale ragionare.

Il rumore “viaggia” su una scala logaritmica: all’incremento di 1dB corrisponde un aumento di rumorosità del 20% (ogni 3dB il rumore raddoppia).

Un modello tradizionale abbraccia un range d’intensità acustica che va da circa 33 a un massimo di 60dB (che corrisponde al suono della voce umana).

Capiamo dunque quanto sia importante acquistare un prodotto performante, che apporti comfort tra le mura domestiche, senza compromettere la qualità della vita in cucina. Per questo sono recentemente nate cappe aspiranti silenziose, che al loro interno nascondono materiali innovativi e forme acusticamente studiate.

3 modelli di cappe silenziose scelte per voi

Una cappa si definisce silenziosa quando produce un suono quasi percettibile, equiparato a circa 40 dB.

Ora prendiamo a modello 3 prodotti a marchio Falmec, brand riconosciuto per innovazione, qualità Made in Italy e design, diversi per estetica ma accomunati da efficienza, alte performance e da un’intensità sonora che va da un minimo di 33dB a un massimo di soli 42dB (quando la potenza della cappa è a livello 3). Con queste caratteristiche la cappa praticamente non si sente, neanche quando è a pieno regime di funzionamento. Lumina NRS è la cappa a parete di 90 cm di larghezza, disponibile nelle varianti cromatiche: acciaio inox, nero e bianco, e nella tipologia a isola, dotata di aspirazione perimetrale e pulsantiera touch. Il suo design rigoroso, tecnico ed essenziale la fa essere adatta a una cucina moderna e minimale.

è la cappa a parete di 90 cm di larghezza, disponibile nelle varianti cromatiche: acciaio inox, nero e bianco, e nella tipologia a isola, dotata di aspirazione perimetrale e pulsantiera touch. Il suo design rigoroso, tecnico ed essenziale la fa essere adatta a una cucina moderna e minimale. Aria NRS ha un volume compatto, leggermente aggettante dalla parete e una linea elegante e raffinata. Istallabile a muro, ha una larghezza di 80 cm e una finitura in vetro temperato nero, illuminazione a Led e filtro antigrasso metallico facile da asportare e pulire. (È presente anche nella finitura bianca).

ha un volume compatto, leggermente aggettante dalla parete e una linea elegante e raffinata. Istallabile a muro, ha una larghezza di 80 cm e una finitura in vetro temperato nero, illuminazione a Led e filtro antigrasso metallico facile da asportare e pulire. (È presente anche nella finitura bianca). Gruppo Incasso NRS è la cappa sottopensile con pulsantiera elettronica e telecomando incluso, che “cela” un motore di potenza elevata (800 mc/h come gli altri due modelli), realizzata in acciaio inox finitura scotch brite, nelle varianti da 50 e da 70 cm.

La sigla NRS® che conclude il nome dei prodotti è l'acronimo di Noise Reduction System, una tecnologia sviluppata dall'azienda Trevigiana, con l'assistenza di laboratori specializzati in fluidodinamica, che ha permesso di dar vita a una linea di cappe altamente silenziosa: la collezione Silence-NRS®.

Scopriamo Silence NRS®: la tecnologia di Falmec che abbatte il rumore