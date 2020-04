L'eleganza del nero in cucina con le cappe Falmec

Una cucina nera, i segreti per realizzarla

Elettrodomestici neri, come abbinarli

Perché gli elettrodomestici neri fanno tendenza?

Perché determinano in modo incisivo lo stile d’arredo della cucina, grazie al loro forte shock visivo. Inoltre, la finitura noir è capace di esaltare design, forme e dettagli del prodotto. Non a caso, questi articoli sono molto curati nel look, elevandosi spesso a veri e propri pezzi d’arredo che catturano lo sguardo.

Ma come abbinare gli elettrodomestici tra loro e con gli altri arredi in cucina?

Questi prodotti danno di loro meglio quando vengono presentati a libera istallazione , soli, decentrati, isolati, pensiamo al frigorifero freestanding o ai piccoli elettrodomestici di design, ma anche alle cappe a isola, ad esempio.

Se scegliamo un modello nero a vista, anche tutti gli altri grandi elettrodomestici dovranno avere la stessa finitura e lo stesso stile, questo vale soprattutto nelle piccole cucine, dove i singoli elementi si trovano a poca distanza l'uno dall'altro.

Il piano cottura a induzione è per sua "natura" nero e particolarmente vincente è l'abbinamento con una cappa di design anch'essa in finitura noir. Si otterrà così un modulo funzionale (la zona cottura) omogeneo e coordinato, ben distinguibile all'interno della cucina.

L'effetto a scacchiera, come abbiamo visto, è sempre attuale, e il consiglio è quello di accostare gli elettrodomestici neri a mobili bianchi. Il contrasto sarà deciso e il design del prodotto sarà così esaltato.

Finiture opache o lucide vanno scelte in base all'effetto finale desiderato. La lucentezza, anche se più complessa da mantenere impeccabile, esprime alta eleganza e raffinatezza classica. Superfici mat evocano invece modernità, rigore, minimalismo e tecnologia.

In foto mostriamo lacon istallazione a incasso, realizzata in acciaio inox verniciato nero. Virgola black, disponibile nelle misure da 60, 90, 120 cm, è dotata di veletta in vetro temperato fumè e nasce per abbinarsi a cucine dalle tonalità scure.