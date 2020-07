I migliori modelli di cappe da arredo

Redazione - 28 luglio 2016

Consigli per la scelta di una cappa d'arredo

Le nuove cappe per cucina sono sempre più silenziose ed efficaci, realizzate con forme dalle linee insolite e materiali innovativi e di pregio tanto da diventare oggetti di design.

È importante però valutare accuratamente prima dell’acquisto le prestazioni, la tipologia, il tiraggio, la eventuale disposizione ad angolo, a parete oppure ad isola, nascosta o a vista e infine il design.

Le più diffuse sono quelle lasciate a vista: l’apparecchio è ancorato al soffitto oppure a parete, disposto esattamente sopra il piano cottura.

Esistono inoltre soluzioni da incasso che spariscono perfettamente dentro al pensile, diventandone parte, con tubo d’aspirazione coperto dall’anta del mobile, con frontalino estraibile per ampliare la superficie di raccolta fumi.

Si può scegliere tra due tipologie: aspirante : il modello che permette di aspirare e espellere all’esterno residui di combustione e fumi di cottura, oltre che al vapore di cottura tramite una canna fumaria;

: il modello che permette di aspirare e residui di combustione e fumi di cottura, oltre che al vapore di cottura tramite una canna fumaria; filtrante: laddove non sia possibile realizzare una cappa aspirante per impossibilità di realizzazione del condotto, è possibile andare ad installarne una filtrante o a ricircolo, abbinata ad un elettroventilatore.

In questo caso l’aria non viene espulsa all’esterno ma viene purificata mediante passaggio in appositi filtri e rimessa nell’ambiente nuovamente. È poi importante che la cappa abbia larghezza uguale o superiore al piano cottura mentre l’altezza può essere variabile, come il design.

Fondamentale inoltre definire la capacità di aspirazione dell’apparecchio anche detta portata, misurata in metri cubi all’ora: deve essere scelta in relazione al volume della cucina e alla frequenza di utilizzo, garantendo un ricambio d’aria minimo pari a 6-8 volte il volume dell’ambiente che l’accoglie.

Per un utilizzo normale è consigliato almeno 400 mc/h, mentre per un utilizzo frequente e massivo minimo 500 mc/h.

SPAZIO di Falmec: cappa con illuminazione integrata

Spazio di Falmec è una cappa dal design minimale e dalle linee essenziali, di forma monolitica al tempo stesso, leggera e lineare.

Soluzione particolare, disegnata dal designer Francesco Lucchese nel 2018, è frutto di un’idea progettuale molto innovativa poiché vede il concetto di funzionalità espresso a 360 gradi nello spazio.

Il design è pensato per massimizzare lo spazio e sfruttarlo in maniera intelligente, offrendo una maggiore praticità nell’ambiente cucina.

L'elemento aspirante di ultima generazione è dotato di tecnologia circle tech ed è a carboni attivi, pensato per una disposizione ad isola centro stanza, realizzato in acciaio inox con illuminazione integrata.

Questa tipologia di cappe integra aspirazione e filtrazione in un unico corpo, riducendo gli ingombri e massimizzando l'efficienza, garantendo al tempo stesso nuove possibilità di design: questo sistema, a differenza dei tradizionali, si sviluppa in orizzontale facendo fuoriuscire l'aria attraverso un corpo filtrante che avvolge il motore.

Si caratterizza per una struttura portante da 180 cm ad isola, composta da ripiani in vetro fumè, al fine di riporre tutto il necessario in cucina, dalle stoviglie agli accessori, con un canale attrezzato con ganci per disporre a portata di mano gli utensili.

Nell’elemento orizzontale è previsto un sistema di illuminazione a LED che illumina il piano e l’ambiente circostante.

Spazio, poi, vede la presenza di accessori aggiuntivi e le funzionalità supplementari: infatti, è dotata di porte USB, prese elettriche con vista inferiore allo scopo di ricaricare sistemi elettronici quali tablet e cellulari, smartphone e mp3 tenendoli sempre a portata di mano, con un supporto aggiuntivo porta tablet per consultare in modo pratico e veloce, qualsiasi applicazione.

Inoltre, Falmec fornisce come accessorio aggiuntivo la possibilità di alloggiare un piccolo orto domestico allo scopo di permettere la coltivazione di piante aromatiche, direttamente in cucina, pronte per l’utilizzo.

Belle Plus di Faber: cappa ad isola retrattile

Belle Plus di Faber è una cappa pensata per disposizione ad isola caratterizzata da un design elegante ed un’estetica accattivante.

Si compone di due pannelli avvolti su sé stessi al fine di creare un gioco di volumi fluttuanti che rievochino i petali di un fiore.

È una soluzione ad isola retrattile, realizzata in acciaio e caratterizzata da una particolare asimmetria: inoltre, la tecnologia del sistema Up & Down fa abbassare l’elemento aspirante sul piano cottura solo quando lo stesso viene attivato.

Belle Plus può anche essere connessa ai piani cottura Faber in sistema domotico.

È disponibile in due differenti nuance, gold champagne e grigio opaco e si ha la possibilità di installazione con sistema aspirante acquistando separatamente l’apposito kit airlaine aspirante oppure filtrante con carboni attivi, in relazione alle necessità.

La tecnologia Airlane, permette di celare in 30 cm di controsoffittatura, un motore accessorio che permette di definire la posizione corretta del tubo di uscita dell’aria, scegliendo tra otto posizioni predefinite.

Caratteristiche della Belle Plus Faber: programma Delay 30 : garantisce uno spegnimento posticipato di 30 minuti al fine di eliminare totalmente gli odori residui;

: garantisce uno spegnimento posticipato di 30 minuti al fine di eliminare totalmente gli odori residui; Hour 24 program : permette di attivare un ricambio continuo dell’aria all’interno dell’ambiente, garantendo un livello di rumore impercettibile implementato dal Perimeter Aspiration che abbatte del 25% la sensazione sonora percepita;

: permette di attivare un ricambio continuo dell’aria all’interno dell’ambiente, garantendo un livello di rumore impercettibile implementato dal che abbatte del 25% la sensazione sonora percepita; sistema UP & DOWN: la cappa scende sul piano cottura ottimizzandone l’efficacia garantendo il massimo comfort e funzionalità in cucina, con possibilità di attivazione a telecomando.

SOPHIE By Falmec: cappa ad isola con carboni attivi

La cappa filtrante Sophie di Falmec fa parte della collezione Circle.Tech in acciaio verniciato a carboni attivi ad isola con illuminazione integrata nel sistema al fine di garantire luce di sistema e luce ad ambiente.

La soluzione aspirante si caratterizza di un sistema perimetrale con pannello in vetro temperato e tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo, con un consumo massimo di 160 W.

Questa innovativa soluzione integra in un unico corpo aspirazione e filtraggio, riducendo l’ingombro e massimizzando l’efficienza dell’elettrodomestico, al fine di garantire un ambiente pulito e sano.

Ecco le principali caratteristiche della soluzione aspirante Sophie di Falmec: sistema Circle.Tech : a differenza delle tradizionali cappe si sviluppa in orizzontale , l’aria in uscita passa attraverso un corpo filtrante che gli permette di diffondersi in modo omogeneo. La forma circolare poi permette di avere la massimizzazione della superficie filtrante garantendo eccellenti performance in termini di silenziosità e aspirazione ;

: a differenza delle tradizionali cappe si , l’aria in uscita passa attraverso un corpo filtrante che gli permette di diffondersi in modo omogeneo. La poi permette di avere la massimizzazione della superficie filtrante garantendo eccellenti performance in termini di ; filtro Carbon.Zeo : sistema che combina carbone attivo e zeolite , materiale che garantisce l’assorbimento di composti organici e vapore acqueo, rendendo la cappa in grado di trattenere gli odori con una efficacia del doppio rispetto alle tradizionali soluzioni filtranti;

: sistema che combina , materiale che garantisce l’assorbimento di composti organici e vapore acqueo, rendendo la cappa in grado di trattenere gli odori con una efficacia del doppio rispetto alle tradizionali soluzioni filtranti; sistemi a LED integrati: soluzioni che rendono le cappe Falmec duplicità funzionale di elemento funzionale d’arredo e corpi illuminanti, allo scopo di illuminare sia il piano sia l’ambiente circostante rendendo gradevole atmosfera.

Maris 2-gether di Franke: cappa integrata nel piano cottura

Un’alternativa alle tradizionali cappe aspiranti o filtranti, a soffitto, a parete oppure da incasso nella controsoffittatura, sono le innovative soluzioni a scomparsa nei piani cottura di Franke.

Nel centro del piano delle feritoie con griglie di varia forma e dimensione, dall'estetica ricercata o più semplice e lineare, garantiscono un sistema di aspirazione utile all’eliminazione del vapore, dei fumi e degli odori di cottura dei cibi.

La cappa è integrata con Maris 2-gether di Franke, nel piano cottura ad induzione, allo scopo di sperimentare una nuova libertà in cucina.

La soluzione aspirante integrata nel piano fuochi permette di evolvere l’area cottura in multifunzione, con grandi prestazioni d’aspirazione, fino a un massimo di 700 m3/h di potenza al fine di garantire libertà totale per la preparazione dei cibi in cucina.

La soluzione piano cottura con cappa integrata aspirante o filtrante che sia garantisce una continuità delle superfici e una essenzialità delle gestioni degli spazi, soprattutto quando si voglia definire una configurazione ad isola.

Caratteristiche tecniche della cappa in piano Maris 2-gether di Franke: installazione : filo top o semi filo;

: filo top o semi filo; classe energetica : A++;

: A++; potenza: regolabile da 2,8 kW a 7,4 Kw. La cappa garantisce prestazioni di alto livello, è efficace e silenziosa, caratterizzata da un sistema raccogli liquidi fino a un litro.

SEA di ALPES-INOX: cappa estraibile in acciaio inox

Sea di Alpes Inox è una cappa da parete, estraibile in acciaio inox, dotata di una innovativa e particolarissima tecnologia aspirante che la rende una soluzione ottimale per le cucine contemporanee.

Ergonomia, sicurezza, funzionalità e risparmio energetico fanno di questa tipologia di elettrodomestici elementi di qualità superiore.

I componenti e i sistemi aspiranti sono tutti costituiti da acciaio inox AISI 304 con satinatura argento.

La cappa vede un design minimale, moderno, essenziale. Le linee sono pulite, le forme monolitiche e rigide ma di grande semplicità.

Un carter di forma rettangolare scende lungo la parete per poi concludersi con l’elemento aspirante inclinato verso l’esterno della cucina per garantire una raccolta fumi il maggiore possibile, al fine di rendere l'ambiente salubre e oprivo di odori.

I modelli possono essere di due tipologie: aspiranti : caratterizzati da uno scarico dell’aria all’esterno della cucina mediante sistemi di tubazioni;

: caratterizzati da uno scarico dell’aria all’esterno della cucina mediante sistemi di tubazioni; depuranti: in acciaio, con filtro in carbone attivo e micro filtro in schiuma poliuretanica. Caratteristiche tecniche della cappa Sea di Alpes Inox: dimensioni : 80, 90, 100 cm di larghezza in versione con aspiratore da 800 m3/h. Le larghezze 110, 120, 130, 140, 150 cm necessitano di due aspiratori che garantiscano una potenza complessiva di 1600 m3/h;

: 80, 90, 100 cm di larghezza in versione con aspiratore da 800 m3/h. Le larghezze 110, 120, 130, 140, 150 cm necessitano di due aspiratori che garantiscano una potenza complessiva di 1600 m3/h; velocità di aspirazione : 4 livelli di forza;

: 4 livelli di forza; regolazione illuminazione : sul frontalino estraibile;

: sul frontalino estraibile; auto spegnimento: timer dopo 15 e 30 minuti.

E.ION® SYSTEM di Falmec: cappa da incasso illuminazione integrata

È di Falmec la proposta di cappa in acciaio inox a ionizzazione bipolare controllata con illuminazione integrata, con tecnologia brevettata E.ion® System, nuova versione di elettrodomestici ad incasso.

La cappa si integra totalmente nel pensile, garantendo un design essenziale e minimale.

L'elettrodomesticosfrutta il sistema di purificazione aria mediante ionizzazione bipolare controllata, rilasciando nell’ambiente ioni simili a quelli presenti nell’atmosfera degli spazi chiusi, permettendo di ridurre organismi e sostanze potenzialmente dannosi come batteri, virus, muffe e acari oltre, ovviamente ai cattivi odori.

La produzione di ioni atmosferici consente e garantisce una sensazione di benessere psicofisico rendendo un implemento della concentrazione e dell’umore.

Caratteristiche e peculiarità della cappa Gruppo incasso E.ion® di Falmec: sensore di rilevamento : le cappe appartenenti a questa categoria sono caratterizzate da un sensore di rilevamento della presenza di agenti inquinanti, visualizzando su un display la qualità dell’aria. Il display è a forma di foglia e in relazione al risultato cambia colore da giallo a verde , in relazione alla qualità dell’aria stessa;

: le cappe appartenenti a questa categoria sono caratterizzate da un sensore di rilevamento della presenza di agenti inquinanti, visualizzando su un display la qualità dell’aria. Il e in relazione al risultato cambia , in relazione alla qualità dell’aria stessa; funzionamento automatico : garantisce un sistema di filtraggio e aspirazione continua per avere sempre aria pulita in casa;

: garantisce un sistema di filtraggio e aspirazione continua per avere sempre aria pulita in casa; ionizzazione bipolare controllata : consente di eliminare gli odori ma al tempo stesso sanificare l’ aria domestica , rendendo l’ambiente più salubre;

: consente di eliminare gli odori ma al tempo stesso l’ , rendendo l’ambiente più salubre; portata : 450 mc/h ricambio d’aria;

: 450 mc/h ricambio d’aria; filtri: antigrasso metallico, asportabile e lavabile, filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile.

Skydome di Elica: cappa ad incasso con illuminazione integrata