La guida ai migliori produttori di cappe per isola

Redazione - 15 settembre 2014

3 consigli utili nella scelta della cappa da cucina a isola

La cappa a isola è una necessità nel caso in cui la zona cottura sia collocata al centro della stanza; ci si riferisce alle cucine a isola ma anche ad alcuni modelli di cucina a penisola. Al contempo, le cappe a isola sono elementi di arredo a tutti gli effetti, non di rado “scenografiche”.



Consigliamo innanzi tutto di decidere quale sia la forma preferita e più adatta stilisticamente alla propria cucina: le cappe di questo tipo possono essere ad esempio cilindriche, cubiche, avere una forma rettangolare, dimensioni contenute oppure importanti.



Fondamentale, soprattutto se la cucina è integrata nella zona living, accertarsi che l’apparecchio non sia troppo rumoroso. Quelli qualitativamente più elevati sono dotati di appositi sistemi che riducono il rumore e non si va oltre i 33 decibel. Si ricordi anche che le cappe aspiranti sono più silenziose di quelle filtranti. Infine, si ricordi che la cappa deve avere almeno la stessa estensione del piano cottura.

Le cappe a isola di Falmec

Falmec propone numerose cappe a isola tecnologicamente innovative ed esteticamente di grande impatto. Ci sono i modelli E.ion System, basati sulla ionizzazione bipolare controllata, grazie alla quale si eliminano i cattivi odori e viene ristabilito un equilibrio ionico ottimale. Hanno forma cubica, rettangolare o circolare.



Ci sono le cappe Circle.Tech, che sembrano lampadari moderni o hanno la forma di un pannello e presentano un apparato filtrante che si sviluppa in senso orizzontale anziché verticale; la capacità di filtrazione è elevata e lo stesso dicasi del livello di silenziosità.



Sono rettangolari e minimaliste le cappe dotate del sistema NRS, che permette di ridurre la rumorosità al minimo. E poi nel catalogo troviamo le cappe Design e Mirabilia, progettate per mantenere salubre l’aria in cucina ma anche per stupire. Quelle Design hanno linee originali e per molti versi imprevedibili, quelle Mirabilia sono caratterizzate da finiture che appaiono come vere e proprie decorazioni.

Le cappe a isola di Faber

C’è Glow, che sembra scultura e funge anche come lampadario; c’è Odette, un cilindro perfetto; c’è Belle, composta da un doppio pannello i cui giochi di volumi richiamano i petali di un fiore. E poi Thea Isola, che con la sua cornice in legno è perfetta per le cucine shabby; e Corinthia, che già dal nome fa pensare alle colonne greche: le cappe a isola di Faber si riconoscono subito per lo stile e l’originalità.



Molte funzionano sia come cappa che come lampadario, appunto, e il design è all’insegna del lusso contemporaneo: che si preferisca il minimalismo prezioso oppure lo “sfarzo”, si troveranno comunque proposte molto interessanti.



Le cappe a isola Faber sono anche apparecchi efficienti e funzionali, che garantiscono la massima aspirazione a fronte di una ridotta emissione di rumore. Si puliscono in tempi rapidi e con facilità. I prezzi variano mediamente dagli 800 ai 2.500 euro e i controlli sono touch nella maggior parte dei casi.

Le cappe a isola Elica: scoprile con noi

Se siete alla ricerca di cappe a isola di alta qualità e dotate di un forte carattere decorativo, consigliamo di prendere in considerazione anche le proposte Elica. Tutte sono dotate di sistemi di aspirazione molto efficienti nonché di un’illuminazione integrata, per cui si presentano anche come raffinati punti luce.



Le cappe lampadario Elica si contraddistinguono per il design originale e una grande versatilità, in virtù della quale è possibile installarle anche in spazi “insoliti” come lo studio, la zona di home office e persino la camera da letto, ottenendo la garanzia di un’aria salubre e pulita. E l’aria pulita diventa fonte di benessere anche durante le ore dedicate al riposo.



I materiali utilizzati sono l’acciaio e il vetro ma c’è anche un modello in Cristalplant, YE, davvero scenografico. Un vero oggetto di design. La larghezza delle cappe a isola Elica varia da 22 a 180 cm. La classe energetica varia da C ad A++.

Le cappe a isola di Baraldi

Fra le numerose cappe prodotte da Baraldi, azienda con sede a Senago in provincia di Milano, troviamo anche diversi modelli a isola progettati per cucine a isola o penisola di ampie dimensioni. Caratterizzate da una grande solidità, risultano funzionali e performanti anche grazie ai motori di classe A o A+ fino a 900 m3/h.



Si installano in tempi rapidi e con facilità tramite apposite staffe; l’altezza del soffitto non rappresenta mai un limite perché i camini sono estensibili. Per quanto concerne le dimensioni delle cappe a isola di Baraldi, si sceglie fra 90, 116, 146 o 176 cm.



Tutti gli apparecchi sono dotati di luci a Led ad elevata luminosità e basso consumo e funzionano sia nella versione aspirante (con filtri in alluminio e il grease filter per una filtrazione fino al 95 per cento dei grassi) che in quella filtrante (anche con filtri anti odori lavabili e rigenerabili a lunga durata).

Le cappe a isola Gaggenau Serie 400