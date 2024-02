I sistemi efficaci per pulire i filtri della cappa

Redazione - 14 gennaio 2016

L'importanza della pulizia dei filtri nella cappa

Pulire i filtri della cappa è fondamentale per mantenere l'efficienza di questo elettrodomestico, questi elementi infatti, sono responsabili della sua potenza aspirante e capacità filtrante, due fattori determinanti per la qualità dell'aria in cucina, un filtro ben mantenuto ne riduce anche la rumorosità. È consigliato pulire i filtri almeno una volta al mese, a seconda dell'uso, per garantire la massima funzionalità. Lumina NRS di Falmec, realizzata in acciaio inox con finitura scotch brite e vetro temperato, possiede tecnologia NRS per garantire la massima silenziosità in cucina. Disponibile con filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile o Carbon Zeo combinato, rigenerabile.

Quali modelli di filtri possiamo trovare nella cappa

Per pulire i filtri della cappa occorre considerare a quali delle due principali categorie di elettrodomestico appartengono: I filtri antigrasso , che possono essere presenti in entrambe le tipologie, rimuovono le sostanze grasse e lipidiche presenti nell'aria trattenendole in strutture a maglia porose.

I filtri anti-odore ai carboni attivi, specifici per le cappe filtranti, sono progettati per trattenere le molecole organiche responsabili degli odori sgradevoli della cottura, consentendo un'efficace purificazione dell'aria e il ricircolo interno. Esistono sul mercato anche i filtri usa e getta per entrambe le categorie di elettrodomestico: i filtri anti-grasso sono realizzati in fogli acrilici porosi ad alta capacità di filtraggio per le molecole di grasso, gli usa e getta ai carboni attivi sono composti da strutture a singolo o multistrato. Non possono essere lavati e devono tassativamente essere sostituiti quando raggiungono la loro capacità massima di filtraggio o saturazione, in questo senso sono anche ecologicamente meno sostenibili. Ikona Maxxi Pure di Elica integra una cappa e un purificatore d'aria: la cappa rimuove odori e vapori durante le fasi di cottura, mentre il purificatore d'aria libera l'ambiente dagli allergeni, regalando una gradevole sensazione di benessere.

Scopri come si puliscono i filtri antigrasso

I filtri antigrasso sono generalmente quelli più longevi, sono costituiti da una griglia metallica, realizzata in alluminio o acciaio inossidabile, che copre la ventola di aspirazione nella parte superiore, dove avviene l'aspirazione dell'aria, sopra il piano di cottura. Nel corso del tempo, le griglie possono accumulare strati di grasso sulle maglie, che possono parzialmente ostruire l'area di aspirazione, diminuendo l'efficienza della cappa e mettendo sotto sforzo la ventola di aspirazione. La manutenzione della griglia metallica può essere effettuata attraverso il lavaggio a mano, con acqua calda e sapone o immergendole in una soluzione di acqua calda e aceto facendo attenzione a strofinare delicatamente per non danneggiarne la superficie, oppure in lavastoviglie a bassa temperatura. Esistono sul mercato detergenti specifici, per pulire i filtri della cappa, che agiscono in modo efficace per sciogliere e rimuovere il grasso accumulato, basta seguire le istruzioni riportate sul prodotto per un'adeguata pulizia e rigenerazione dei filtri antigrasso. Franke propone una cappa che appartiene alla gamma AQ Sense, in classe energetica A, con filtro a carboni attivi in alluminio e sensore qualità dell'aria.

Come effettuare la pulizia dei filtri anti-odore