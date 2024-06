Le cappe cucina di Falmec, design e tecnologia per l'area cooking

Redazione - 17 maggio 2024

Le nuove cappe di Falmec, soluzioni per progetti cucina versatili

La cappa supera le sue funzioni di pura utilità e diventa parte integrante del progetto di arredo, per una cucina ad elevata innovazione e di raffinata estetica grazie ai nuovi modelli proposti da Falmec, leader nella produzione di cappe aspiranti, caratterizzate da elevate prestazioni, avanzata tecnologia, design e versatilità. Prodotti progettati per avere in cucina un ambiente sano, gradevole, confortevole.



Le nuove cappe Falmec sono progetti versatili e adatti a ogni gusto e necessità, connubio perfetto di eleganza ed efficienza.



In Shelf l’aspirazione diventa una mensola, un sistema pensile aperto che si inserisce in modo inedito nell’architettura della cucina. Disponibile con moduli aggiuntivi da 60 e 90 cm, posizionabili a destra o sinistra del corpo aspirante da 120 cm, crea configurazioni articolate e personalizzabili, che possono essere accessoriate con una vaschetta in acciaio inox per posizionare vasi, piantine, oggetti vari. Non manca una strip LED con luce dinamica, installata nella parte inferiore della mensola e lungo tutta la sua estensione, per illuminare il piano di lavoro.







Brooklyn, la cappa personalizzabile per l'isola cucina

Tra le nuove cappe presentate da Falmec in occasione dell'edizione 2024 di FTK - Technology For the Kitchen ecco Brooklyn, un vero e proprio progetto articolato, concepito per aumentare lo spazio utilizzabile nel contesto di cucine a isola.

Brooklyn presenta una struttura a ponte, formata da un corpo aspirante, a cui possono essere affiancati moduli aggiuntivi di diverse dimensioni, arricchiti da accessori come porta-calici, ganci, portarotoli o vaschette porta-oggetti. La sua architettura modulare consente di creare una postazione a misura delle esigenze di chi la utilizzerà, ottimizzando i centimetri a disposizione sull’isola, con un design elegante e minimale, sottolineato dai materiali utilizzati - alluminio satinato nero e vetro fumé.

Il sistema Brooklyn può contare su avanzate prestazioni garantite dal motore brushless per un'aspirazione potente e silenziosa, mentre la sua veletta estraibile aumenta la capacità di cattura dei vapori. Tutte le e funzioni possono essere gestite con controlli touch, oppure da remoto con radiocomando o grazie all’esclusivo Dialogue System integrato nei piani cottura Falmec.

Per installare Brooklyn, che fa parte della collezione Elements, basta un unico foro sul piano di lavoro per l’elemento aspirante, mentre gli altri moduli vengono appoggiati e fissati con un sistema a incastro, in tante composizioni.

Con Surface la cappa diviene parte integrante dei mobili cucina

Ogni progetto firmato da Falmec si fonda su tradizione artigianale, conoscenza della materia prima, processi industriali evoluti.

Obiettivo: creatività e concretezza, per dare vita a prodotti di eccellenza. In questa ottica, e in linea con l’estetica contemporanea e le funzionalità al massimo livello, la cappa Surface di Falmec diventa parte integrante della parete della cucina, in cui si inserisce mimetizzandosi del tutto in essa, grazie al pannello dalla finitura customizzabile in base alle richieste del cliente. La struttura, larga 90 cm, è in acciaio verniciato nero o vetro nero satinato.

I fumi vengono convogliati in una apposita fessura, mentre un pannello superiore si apre per aumentare la capacità di aspirazione della cappa. Il sistema permette anche di dirigere verso il piano cottura l’illuminazione LED di cui è equipaggiato, a sua volta provvista di luce dinamica dimmerabile.

Silenziosa grazie al potente motore brushless, può essere gestitanelle sue funzioni grazie ai controlli touch sulla cappa, da remoto con radiocomando o per mezzo dello speciale Dialogue System integrato nei piani cottura Falmec.

Cappa o mobile a giorno? Jolie arreda la cucina

E se la cappa si trasformasse in un vero e proprio mobile a giorno, composto da due pratici vani? Jolie, la nuova cappa di Falmec disegnata da Emo Design: ha l’aspetto di un essenziale elemento d’arredo, che nasconde al suo interno una potente tecnologia aspirante e trova la sua ideale collocazione nei progetti di open space, in cui cucina e living condividono lo spazio a disposizione.

In Jolie, con struttura in acciaio verniciato bianco/nero, i pannelli posteriori dei due vani contenitivi, dello spessore di 4 mm, sono disponibili in diverse finiture o personalizzabili su richiesta.

Un vetro scorrevole fumé permette di chiudere uno dei vani, per un mood ancora più raffinato ed esclusivo.

Jolie è dotata dell’esclusivo filtro Carbon.Zeo, che sfrutta materiali di origine naturale per trattenere gli odori; di illuminazione LED dinamica e dimmerabile; di pulsantiera elettronica o telecomando opzionale con la tecnologia Dialogue System.

Level One e Level Invisible, le innovative cappe downdraft

Nei contemporanei progetti di arredo le zone cottura risultano sempre più spesso aperte verso il living. In tali contesti ideali sono le cappe downdraft, nascoste nella base dietro al piano cottura. Perfettamente integrate nel modulo di lavoro se non sono in funzione, si alzano al di sopra del piano cottura quando vengono attivate. Tra i nuovi prodotti, Falmec presenta le due proposte downdraft Level One e Level Invisible.



In Level One l’aspirazione mirata è integrata in un versatile piano a induzione, oggetto essenziale e sofisticato per grazie all’abbinamento tra alluminio satinato nero, vetro fumé e vetroceramica nero. La cappa downdraft, per mezzo di un sofisticato sistema motorizzato, si solleva per avvicinarsi alla fonte del vapore, in base all’altezza delle pentole. In tal modo si ottimizza l’aspirazione del potente e silenzioso motore brushless.

Level Invisible, minimale e versatile, se non in funzione scompare completamente alla vista, allineandosi in modo perfetto al piano della cucina. Il pannello superiore può essere realizzato dello stesso materiale del top. Si adatta sia a sistemi di cottura a gas che a induzione. La cappa si solleva con un tocco sul LED blu e con un semplice gesto si controlla l’aspirazione sul comando touch posizionato frontalmente.

Soul, cappa a parete e purificatore d’aria