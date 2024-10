Zero di Falmec, cottura e aspirazione sullo stesso piano

Redazione - 07 ottobre 2024

I vantaggi del piano cottura con aspirazione integrata

Negli ultimi anni il connubio tra cottura e aspirazione ha portato le aziende a sviluppare soluzioni sempre più integrate, potenti e silenziose, che conquistano per le loro molteplici prestazioni, il design minimalista, lo spazio ridotto che occupano, la libertà di posizionamento che garantiscono in cucina.



Ricordiamoci che la cappa in cucina non è un semplice accessorio, ma un elemento indispensabile per mantenere l'ambiente libero da fumi, vapori e odori sgradevoli. Oltre alla sua funzionalità, però, può anche diventare un vero e proprio punto focale nel design della cucina. Il piano cottura con cappa integrata combina estetica e praticità, situando il sistema di aspirazione direttamente sul piano, tra le varie zone di cottura.



Il design pulito e moderno definisce l'identità di Zero, il nuovo piano cottura con aspirazione integrata firmato Falmec. Il nome richiama l’assenza di sporgenze, in modo che il sistema si integri perfettamente con la superficie del piano cucina. Questa caratteristica non solo rende l'estetica più fluida e uniforme, ma facilita anche la pulizia, mantenendo un aspetto elegante e armonioso. La tencologia Flex surface del piano consente di usare pentole di differenti forme e dimensioni, per la massima praticità.

Zero, tra perfezione geometrica e straordinaria funzionalità

La tecnologia del piano con aspirazione integrata Zero

Dotazione tecnologica di alto livello per il piano integrato di Falmec: Zero è dotato di una sezione aspirante centrale con pannello in vetro scorrevole , per concentrare l’aspirazione sulla zona di cottura che è in uso.

, per concentrare l’aspirazione sulla zona di cottura che è in uso. 4 le zone di cottura di diverse dimensioni, che si adattano a qualsiasi tipologia di pentola, favorendo la flessibilità nella cottura dei cibi.

di diverse dimensioni, che si adattano a qualsiasi tipologia di pentola, favorendo la flessibilità nella cottura dei cibi. 9 i livelli di potenza a cui si aggiunge la funzione High Power Boost ,

a cui si aggiunge la funzione , La velocità di aspirazione si regola in automatico in base alla potenza.

si regola in base alla potenza. Riconoscimento automatico delle pentole, indicatori di calore residuo, autospegnimento con timer per ogni zona e funzione bridge per collegare due aree di cottura.

La modalità Keep Warm mantiene i cibi in caldo senza bruciarli.

Zero Easy è la versione filtrante di questo piano cottura con aspirazione integrata, con uscita posteriore facile da installare perché non richiede canalizzazioni. Questa configurazione permette di sfruttare tutta la profondità del mobile cucina. Il filtro antiodore integrato nel corpo aspirante è estraibile dall’alto per una facile manutenzione.



Perché scegliere il piano cottura con aspirazione integrata Zero di Falmec

Ottimizzazione dello spazio, efficienza e design sono i caratteri distintivi dei piani cottura con aspirazione integrata, soluzione ottimale per chi apprezza la comodità offerta dalla tecnologia ed ama circondarsi di arredi e oggetti dal design elegante, anche in cucina. L’aspirazione è rapida ed efficace, dato che avviene a livello del piano cottura, evitandocosì che fumi e odori si disperdano nell’ambiente.



Grazie ad Air Slide System, con Zero di Falmec possiamo orientare l'aspirazione in base alla necessità, grazie ad un cursore scorrevole, che può essere facilmente rimosso per raggiungere i filtri antigrasso e antiodore, rimovibili dall’alto.

Tale cursore ha anche la funzione di maniglia, per facilitare la manutenzione e la pulizia della griglia, del filtro antiodore e del vassoio per la raccolta dei liquidi.

La tecnologia filtrante Carbon.Zeo dei filtri combina l’azione del carbone attivo che trattiene gli odori, a quella della zeolite che riduce l’umidità. Il filtro può essere rigenerato per garantirne l’efficacia di minimo 3 anni di utilizzo.