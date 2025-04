Brera 75 di Falmec, sistema di cottura integrato per cucine piccole

Scopri l’intera gamma di piani cottura con aspirazione integrata Cooking System di Falmec

Le collezioni Falmec offrono una vasta gamma di soluzioni per il cooking. Oltre al modello Brera 75, il modello Brera comprende una versione con una superficie più ampia da 89 cm, perfetta per essere collocata su isole cucina.

Le altre proposte Falmec con aspirazione integrata al piano cottura comprendono anche Quantum Pro e Quantum Pro Easy. In Quantum Pro la zona di aspirazione è posizionata al centro del piano e dispone di una cornice che impedisce il traboccamento dei liquidi. Le velette in vetro motorizzate si aprono e si chiudono in modo automatico in base alla necessità.

il modello Zero si distingue per un design rigoroso ed essenziale. Nel suo sistema aspirante troviamo un elemento in vetro che può essere spostato per concentrare il flusso d'aria dove è necessario.

Zero è disponibile nella versione Easy. Anche con Zero Easy potrai regolare l'intensità dell'aspirazione e orientarla in base alle diverse esigenze di cottura.

Quantum Pro e Zero sono disponibili nella versione Easy, per una installazione 'plug-and-play' facile da installare in quanto non richiede canalizzazioni e permette di sfruttare appieno la profondità del mobile.

