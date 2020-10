Le novità Falmec per l'autunno

Novità per l'autunno in casa Falmec

Cosa ricerchi in una moderna cappa da cucina? Funzionalità? Design? Qualità? Sicurezza?

E se tutte queste caratteristiche fossero contenute in un unico prodotto? Grazie a Falmec tutto questo è possibile!

Il brand veneto realizza modelli pensati per ogni esigenza pratica e ogni gusto estetico.

Svariate sono le collezioni, diverse per tipologia d’istallazione, materiali, forme, tecnologie. E nell’autunno 2020 questo catalogo si amplia attraverso nuovi modelli, innovazioni tecnologiche e finiture di tendenza:

, che ampia la linea Spazio con le sue dimensioni più contenute, permettendo così l’installazione di una cappa a isola anche in cucine di piccole dimensioni; Levante Grafite : design moderno e minimale per una cappa a isola realizzata in vetro satinato color “grafite”, finitura che si aggiunge alle colorazioni già presenti: bianco e nero;

: design moderno e minimale per una cappa a isola realizzata in vetro satinato color “grafite”, finitura che si aggiunge alle colorazioni già presenti: bianco e nero; Skema: la nuova cappa a soffitto che massimizza la capacità illuminante dell’elettrodomestico, senza trascurare la potenza d’aspirazione.

ricerca tecnologica d’eccellenza e innovazione , per dar vita a soluzioni efficienti, performanti, a basso impatto ambientale, piacevoli e semplici da usare;

, per dar vita a soluzioni efficienti, performanti, a basso impatto ambientale, piacevoli e semplici da usare; produzione e design creativo 100% Made in Italy ;

; materiali di alto livello, come l’acciaio inox AISI 304: resistente, igienico, di facile manutenzione, per realizzare cappe aspiranti di qualità superiore.

Ogni new entry può contare sui consolidati punti di forza del brand: